https://crimea.ria.ru/20221005/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu-1124720603.html

Где в Крыму не будет воды в среду

Где в Крыму не будет воды в среду - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Где в Крыму не будет воды в среду

Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T10:31

2022-10-05T10:31

2022-10-05T10:24

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в симферопольском селе Мирное из-за аварии до 14 часов без воды улицы Рябиновая, Ландышевая, частично Белова.В Феодосии до 17.00 ограничено водоснабжение улиц Шевченко, 55-61, Степаняна, 29-53, Свиридовых, Тамбовской, Речной, Одесской, переулков Одесского, Тамбовского, Полтавского.В Керчи из-за работ на водоводе в первой половине дня без воды Черноморская, 14, 16, Дейкало, 1, 2, 4, 6, бульвар Пионеров, Кавказская, Маяка, Цибизова, переулки Ремесленный и Рабочий. Кроме того, до полудня без воды керченская улица Орджоникидзе.В алуштинском селе Приветном до 17 часов воды не будет по улице Мира, до 16.00 без воды Изобильное - улицы Центральная, 1-15, Зеленая и Речной переулок.В Судаке до полудня отключение по улицам Волошина, Яблоневой, Восточному шоссе, 3а, 3б, и в Полярном тупике. До 17.00 частично без воды село Морское.В Белогорском районе в связи с промывкой магистрального трубопровода возможны перебои водоснабжения в поселках Зуя и Крымская Роза.

https://crimea.ria.ru/20221004/pochti-polovina-setey-zhkkh-trebuyut-srochnoy-zameny--minstroy-rf-1124705859.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым