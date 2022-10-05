Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму не будет воды в среду - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221005/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu-1124720603.html
Где в Крыму не будет воды в среду
Где в Крыму не будет воды в среду - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Где в Крыму не будет воды в среду
Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T10:31
2022-10-05T10:24
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076665_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_38bd4f749102b2c042b9e23c15c8f567.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в симферопольском селе Мирное из-за аварии до 14 часов без воды улицы Рябиновая, Ландышевая, частично Белова.В Феодосии до 17.00 ограничено водоснабжение улиц Шевченко, 55-61, Степаняна, 29-53, Свиридовых, Тамбовской, Речной, Одесской, переулков Одесского, Тамбовского, Полтавского.В Керчи из-за работ на водоводе в первой половине дня без воды Черноморская, 14, 16, Дейкало, 1, 2, 4, 6, бульвар Пионеров, Кавказская, Маяка, Цибизова, переулки Ремесленный и Рабочий. Кроме того, до полудня без воды керченская улица Орджоникидзе.В алуштинском селе Приветном до 17 часов воды не будет по улице Мира, до 16.00 без воды Изобильное - улицы Центральная, 1-15, Зеленая и Речной переулок.В Судаке до полудня отключение по улицам Волошина, Яблоневой, Восточному шоссе, 3а, 3б, и в Полярном тупике. До 17.00 частично без воды село Морское.В Белогорском районе в связи с промывкой магистрального трубопровода возможны перебои водоснабжения в поселках Зуя и Крымская Роза.
https://crimea.ria.ru/20221004/pochti-polovina-setey-zhkkh-trebuyut-srochnoy-zameny--minstroy-rf-1124705859.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076665_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e8d0bc259eb2f6dd752b532bfe529388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым
Где в Крыму не будет воды в среду

Часть Крыма в среду без воды - адреса и сроки подключения

10:31 05.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в симферопольском селе Мирное из-за аварии до 14 часов без воды улицы Рябиновая, Ландышевая, частично Белова.
В Феодосии до 17.00 ограничено водоснабжение улиц Шевченко, 55-61, Степаняна, 29-53, Свиридовых, Тамбовской, Речной, Одесской, переулков Одесского, Тамбовского, Полтавского.
В Керчи из-за работ на водоводе в первой половине дня без воды Черноморская, 14, 16, Дейкало, 1, 2, 4, 6, бульвар Пионеров, Кавказская, Маяка, Цибизова, переулки Ремесленный и Рабочий. Кроме того, до полудня без воды керченская улица Орджоникидзе.
В алуштинском селе Приветном до 17 часов воды не будет по улице Мира, до 16.00 без воды Изобильное - улицы Центральная, 1-15, Зеленая и Речной переулок.
В Судаке до полудня отключение по улицам Волошина, Яблоневой, Восточному шоссе, 3а, 3б, и в Полярном тупике. До 17.00 частично без воды село Морское.
В Белогорском районе в связи с промывкой магистрального трубопровода возможны перебои водоснабжения в поселках Зуя и Крымская Роза.
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 07:57
Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ
 
Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – Следком
12:56Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день
12:45Пушилин разъяснил правила перехода административной границы
12:31В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета
12:22ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке
12:08Удар по гостинице в центре Херсона – спасатели разбирают завалы
11:57НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев
11:49Офисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
11:40В Севастополе с горы сорвался альпинист
11:25В Крыму мобилизованных обучают управлять боевыми дронами
11:17Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:07Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму - Патрушев
10:42Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма
10:31Где в Крыму не будет воды в среду
10:23На границе между Херсонской областью и Крымом отменен таможенный контроль
09:57Путин назначил врио глав новых регионов России
09:54Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма
09:38Таможня между РФ и ДНР прекращает работу
09:35Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России
09:06Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами
Лента новостейМолния