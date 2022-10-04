https://crimea.ria.ru/20221004/vozmut-li-ukrainu-v-nato-ili-chego-zhdet-zelenskiy-ot-alyansa-1124716134.html
Возьмут ли Украину в НАТО, или Чего ждет Зеленский от Альянса
Возьмут ли Украину в НАТО, или Чего ждет Зеленский от Альянса - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Возьмут ли Украину в НАТО, или Чего ждет Зеленский от Альянса
Несогласованными заявлениями о срочном вступлении в НАТО президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть провал на геополитической арене перед... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T19:39
2022-10-04T19:39
2022-10-04T19:04
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Несогласованными заявлениями о срочном вступлении в НАТО президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть провал на геополитической арене перед "собственными подданными", чем портит отношения с западными кураторами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя недавние заявления Зеленского о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке."Вступление в НАТО, по мнению украинской стороны, должно стать таким своеобразным зонтиком, который должен был бы ее обезопасить. Но это Украина так хочет. Чтобы за нее воевали. Причем не на территории Украины, а где-нибудь под Москвой. При этом Североатлантический блок, и особенно США, хотят совершенно иного — чтобы Украина за всех воевала. Это перетягивание каната происходило и до начала СВО. Такие рецидивы мы наблюдаем и сейчас. Конечно, очевидно, кто каждый раз перетягивает этот канат", — обозначил политолог.По мнению Никифорова, навязать свою волю НАТО у Зеленского не получится, в то время как Североатлантический блок может с легкостью влиять на события на Украине и на судьбу ее лидера.По его словам, это может иметь серьезные отложенные последствия и для Зеленского, и для всего нынешнего киевского режима. Он выразил уверенность, что в США наверняка есть другие кандидатуры на пост руководителя Украины, на случай если Зеленский выйдет из-под контроля. "Это очень странный расчет, который базируется на том, что после вступлении Украины в НАТО воевать против России придется уже не украинцам, а всему Североатлантическому блоку. Украина становится членом НАТО, ее территория получает определенные гарантии защиты и неприкосновенности, а после этого можно требовать, чтобы на ее территорию вошли силы Североатлантического блока. Что, кстати, напрямую из уставных документов НАТО не вытекает, но кто там в Киеве читал эти документы", — добавил политолог.Ранее политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО вряд ли изменится в ближайшей перспективе, поскольку разногласия по этому вопросу существуют не только в Североатлантическом альянсе, но и внутри США.Генсек организации Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что "двери в альянс остаются открытыми, но решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно". Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.
https://crimea.ria.ru/20221003/izmenitsya-li-situatsiya-s-vstupleniem-ukrainy-v-nato--mnenie--1124704854.html
https://crimea.ria.ru/20220930/kogda-zelenskiy-sbezhit-iz-ukrainy--ekspert-1124667346.html
https://crimea.ria.ru/20221003/postpred-frg-pri-nato-alyans-ne-obyazan-pomogat-ukraine-1124701991.html
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
украина, нато, политика, мнения, авторы
Возьмут ли Украину в НАТО, или Чего ждет Зеленский от Альянса
Возьмут ли Украину в НАТО: эксперт раскрыл личные мотивы Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Несогласованными заявлениями о срочном вступлении в НАТО президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть провал на геополитической арене перед "собственными подданными", чем портит отношения с западными кураторами. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя недавние заявления
Зеленского о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке.
"Вступление в НАТО, по мнению украинской стороны, должно стать таким своеобразным зонтиком, который должен был бы ее обезопасить. Но это Украина так хочет. Чтобы за нее воевали. Причем не на территории Украины, а где-нибудь под Москвой. При этом Североатлантический блок, и особенно США, хотят совершенно иного — чтобы Украина за всех воевала. Это перетягивание каната происходило и до начала СВО. Такие рецидивы мы наблюдаем и сейчас. Конечно, очевидно, кто каждый раз перетягивает этот канат", — обозначил политолог.
По мнению Никифорова, навязать свою волю НАТО у Зеленского не получится, в то время как Североатлантический блок может с легкостью влиять на события на Украине и на судьбу ее лидера.
"То, что этому с восторгом начали подвывать в Прибалтике и Польше никакого значения не имеет. А вот судя по реакции НАТО и США, это заявление Зеленского явно не было согласовано с кураторами. Возможно, в "95 квартале" импровизации приветствуются, но в политике высокого уровня точно нет. Зеленский таким образом замазывает провал на геополитическом треке для собственных подданных. При этом раздражая тех, кто дергает его за веревочки. Это ошибка", — считает эксперт.
По его словам, это может иметь серьезные отложенные последствия и для Зеленского, и для всего нынешнего киевского режима. Он выразил уверенность, что в США наверняка есть другие кандидатуры на пост руководителя Украины, на случай если Зеленский выйдет из-под контроля.
"Это очень странный расчет, который базируется на том, что после вступлении Украины в НАТО воевать против России придется уже не украинцам, а всему Североатлантическому блоку. Украина становится членом НАТО, ее территория получает определенные гарантии защиты и неприкосновенности, а после этого можно требовать, чтобы на ее территорию вошли силы Североатлантического блока. Что, кстати, напрямую из уставных документов НАТО не вытекает, но кто там в Киеве читал эти документы", — добавил политолог.
Ранее политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО вряд ли изменится
в ближайшей перспективе, поскольку разногласия по этому вопросу существуют не только в Североатлантическом альянсе, но и внутри США.
Генсек организации Йенс Столтенберг в свою очередь заявил
, что "двери в альянс остаются открытыми, но решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно". Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.