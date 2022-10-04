https://crimea.ria.ru/20221004/vozmut-li-ukrainu-v-nato-ili-chego-zhdet-zelenskiy-ot-alyansa-1124716134.html

Возьмут ли Украину в НАТО, или Чего ждет Зеленский от Альянса

Возьмут ли Украину в НАТО, или Чего ждет Зеленский от Альянса - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Возьмут ли Украину в НАТО, или Чего ждет Зеленский от Альянса

Несогласованными заявлениями о срочном вступлении в НАТО президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть провал на геополитической арене перед... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T19:39

2022-10-04T19:39

2022-10-04T19:04

украина

нато

политика

мнения

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Несогласованными заявлениями о срочном вступлении в НАТО президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть провал на геополитической арене перед "собственными подданными", чем портит отношения с западными кураторами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя недавние заявления Зеленского о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке."Вступление в НАТО, по мнению украинской стороны, должно стать таким своеобразным зонтиком, который должен был бы ее обезопасить. Но это Украина так хочет. Чтобы за нее воевали. Причем не на территории Украины, а где-нибудь под Москвой. При этом Североатлантический блок, и особенно США, хотят совершенно иного — чтобы Украина за всех воевала. Это перетягивание каната происходило и до начала СВО. Такие рецидивы мы наблюдаем и сейчас. Конечно, очевидно, кто каждый раз перетягивает этот канат", — обозначил политолог.По мнению Никифорова, навязать свою волю НАТО у Зеленского не получится, в то время как Североатлантический блок может с легкостью влиять на события на Украине и на судьбу ее лидера.По его словам, это может иметь серьезные отложенные последствия и для Зеленского, и для всего нынешнего киевского режима. Он выразил уверенность, что в США наверняка есть другие кандидатуры на пост руководителя Украины, на случай если Зеленский выйдет из-под контроля. "Это очень странный расчет, который базируется на том, что после вступлении Украины в НАТО воевать против России придется уже не украинцам, а всему Североатлантическому блоку. Украина становится членом НАТО, ее территория получает определенные гарантии защиты и неприкосновенности, а после этого можно требовать, чтобы на ее территорию вошли силы Североатлантического блока. Что, кстати, напрямую из уставных документов НАТО не вытекает, но кто там в Киеве читал эти документы", — добавил политолог.Ранее политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО вряд ли изменится в ближайшей перспективе, поскольку разногласия по этому вопросу существуют не только в Североатлантическом альянсе, но и внутри США.Генсек организации Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что "двери в альянс остаются открытыми, но решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно". Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.

https://crimea.ria.ru/20221003/izmenitsya-li-situatsiya-s-vstupleniem-ukrainy-v-nato--mnenie--1124704854.html

https://crimea.ria.ru/20220930/kogda-zelenskiy-sbezhit-iz-ukrainy--ekspert-1124667346.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

украина, нато, политика, мнения, авторы