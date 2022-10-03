https://crimea.ria.ru/20221003/izmenitsya-li-situatsiya-s-vstupleniem-ukrainy-v-nato--mnenie--1124704854.html
Изменится ли ситуация с вступлением Украины в НАТО – мнение
Изменится ли ситуация с вступлением Украины в НАТО – мнение - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Изменится ли ситуация с вступлением Украины в НАТО – мнение
Ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО вряд ли изменится в ближайшей перспективе, поскольку разногласия по этому вопросу существуют не только в... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T19:36
2022-10-03T19:36
2022-10-03T19:36
нато
украина
европейский союз
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО вряд ли изменится в ближайшей перспективе, поскольку разногласия по этому вопросу существуют не только в Североатлантическом альянсе, но и внутри США. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.По мнению Шаповалова, де-факто сейчас сформировалось "два блока НАТО": в одном – девять восточноевропейских стран, которые поддержали ускоренное вступление Украины (Румыния, Чехия, Северная Македония, Черногория, Польша, Словакия и страны Балтии) плюс Канада, в другом – 20 остальных государств-членов блока, которые не желают видеть в его составе Украину.Политолог отметил, что сейчас наблюдается достаточно жесткое размежевание на "старую и новую Европу"."Восточная Европа, являясь не только частью НАТО, но и частью ЕС, напрямую подчиняется Вашингтону и находится под прямым американским управлением, а Западная Европа – под косвенным. Это размежевание, которое сейчас хорошо видно по вопросу принятия Украины в НАТО, стало публичным и оно, скорее всего, будет нарастать и не сулит ничего хорошего "коллективному Западу". Скорее всего, он и де-юре перестанет быть коллективным", – заключил аналитик.Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это заявление было сделано после подписания договора о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт >>Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что "двери в альянс остаются открытыми, но решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно". Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.
https://crimea.ria.ru/20220929/putin-zapad-prorabatyvaet-stsenarii-novykh-konfliktov-na-prostranstve-sng-1124666306.html
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РИА Новости Крым
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нато, украина, европейский союз, сша, политика
Изменится ли ситуация с вступлением Украины в НАТО – мнение
Политолог: разногласия по вопросу членства Украины есть не только в НАТО, но и в самих США
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО вряд ли изменится в ближайшей перспективе, поскольку разногласия по этому вопросу существуют не только в Североатлантическом альянсе, но и внутри США. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
"Мы видим, что пока "коллективный Запад", который по факту не является коллективным, не готов к тому, чтобы реально поднимать ставки. Не думаю, что причина только в том, что западноевропейские партнеры США их не поддержали. Думаю, и в Вашингтоне не все с этим согласны, там идет борьба разных мнений", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению Шаповалова, де-факто сейчас сформировалось "два блока НАТО": в одном – девять восточноевропейских стран, которые поддержали ускоренное вступление Украины (Румыния, Чехия, Северная Македония, Черногория, Польша, Словакия и страны Балтии) плюс Канада, в другом – 20 остальных государств-членов блока, которые не желают видеть в его составе Украину.
Политолог отметил, что сейчас наблюдается достаточно жесткое размежевание на "старую и новую Европу".
"Восточная Европа, являясь не только частью НАТО, но и частью ЕС, напрямую подчиняется Вашингтону и находится под прямым американским управлением, а Западная Европа – под косвенным. Это размежевание, которое сейчас хорошо видно по вопросу принятия Украины в НАТО, стало публичным и оно, скорее всего, будет нарастать и не сулит ничего хорошего "коллективному Западу". Скорее всего, он и де-юре перестанет быть коллективным", – заключил аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это заявление было сделано после подписания договора о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что "двери в альянс остаются открытыми, но решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно". Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.