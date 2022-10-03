https://crimea.ria.ru/20221003/izmenitsya-li-situatsiya-s-vstupleniem-ukrainy-v-nato--mnenie--1124704854.html

Изменится ли ситуация с вступлением Украины в НАТО – мнение

Изменится ли ситуация с вступлением Украины в НАТО – мнение - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Изменится ли ситуация с вступлением Украины в НАТО – мнение

Ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО вряд ли изменится в ближайшей перспективе, поскольку разногласия по этому вопросу существуют не только в... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T19:36

2022-10-03T19:36

2022-10-03T19:36

нато

украина

европейский союз

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО вряд ли изменится в ближайшей перспективе, поскольку разногласия по этому вопросу существуют не только в Североатлантическом альянсе, но и внутри США. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.По мнению Шаповалова, де-факто сейчас сформировалось "два блока НАТО": в одном – девять восточноевропейских стран, которые поддержали ускоренное вступление Украины (Румыния, Чехия, Северная Македония, Черногория, Польша, Словакия и страны Балтии) плюс Канада, в другом – 20 остальных государств-членов блока, которые не желают видеть в его составе Украину.Политолог отметил, что сейчас наблюдается достаточно жесткое размежевание на "старую и новую Европу"."Восточная Европа, являясь не только частью НАТО, но и частью ЕС, напрямую подчиняется Вашингтону и находится под прямым американским управлением, а Западная Европа – под косвенным. Это размежевание, которое сейчас хорошо видно по вопросу принятия Украины в НАТО, стало публичным и оно, скорее всего, будет нарастать и не сулит ничего хорошего "коллективному Западу". Скорее всего, он и де-юре перестанет быть коллективным", – заключил аналитик.Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это заявление было сделано после подписания договора о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт >>Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что "двери в альянс остаются открытыми, но решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно". Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.

https://crimea.ria.ru/20220929/putin-zapad-prorabatyvaet-stsenarii-novykh-konfliktov-na-prostranstve-sng-1124666306.html

https://crimea.ria.ru/20221003/postpred-frg-pri-nato-alyans-ne-obyazan-pomogat-ukraine-1124701991.html

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, европейский союз, сша, политика