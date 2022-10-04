Рейтинг@Mail.ru
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221004/na-kuban-nadvigaetsya-shtorm-s-livnyami-i-gradom-1124712924.html
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом - РИА Новости Крым, 04.10.2022
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом
Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Краснодарском крае на 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T14:09
2022-10-04T14:09
кубань
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120520689_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_124d16461da776c2b3937d2701817de9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Краснодарском крае на 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС России."В течение суток 5 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с", - говорится в сообщении.При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, по возможности укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нужно находиться подальше от опасных конструкций, деревьев, рекламных щитов."Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - добавили в МЧС.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о заморозках. По прогнозам синоптиков, 5 и 6 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидается до -2 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221004/v-krymu-ozhidayutsya-pervye-zamorozki-1124710642.html
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120520689_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0287fd3ca967b7bd43561441dba703b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом

Шторм с ливнями и градом накроет Краснодарский край в среду - МЧС

14:09 04.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопления
Подтопления - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Краснодарском крае на 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС России.
"В течение суток 5 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с", - говорится в сообщении.
Первые заморозки в горах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
11:52
В Крыму ожидаются первые заморозки
При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, по возможности укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нужно находиться подальше от опасных конструкций, деревьев, рекламных щитов.
"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - добавили в МЧС.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о заморозках. По прогнозам синоптиков, 5 и 6 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидается до -2 градусов.
 
КубаньПогодаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом
13:54Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой
13:29Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу
13:18Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов
13:15Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете
12:56Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко
12:50Как будут жить четыре новых субъекта РФ в переходный период – главное
12:29Пугающая статистика: в РФ резкий всплеск госпитализаций с COVID-19
12:16В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
12:04Признание Западом новых регионов в составе РФ непринципиально – Лавров
11:52В Крыму ожидаются первые заморозки
11:44Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным
11:26Десятки улиц Симферополя на день останутся без света
11:12Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Херсонской области
10:45Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией
10:33Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России
10:29Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса
10:18Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:04Рвавшиеся к Каховской ГЭС батальоны ВСУ разгромлены – власти Херсона
10:02Лучшая российская здравница: пять новых наград Mriya Resort & SPA
Лента новостейМолния