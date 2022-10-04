https://crimea.ria.ru/20221004/na-kuban-nadvigaetsya-shtorm-s-livnyami-i-gradom-1124712924.html
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом - РИА Новости Крым, 04.10.2022
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом
Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Краснодарском крае на 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T14:09
2022-10-04T14:09
2022-10-04T14:09
кубань
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Краснодарском крае на 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС России."В течение суток 5 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с", - говорится в сообщении.При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, по возможности укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нужно находиться подальше от опасных конструкций, деревьев, рекламных щитов."Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - добавили в МЧС.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о заморозках. По прогнозам синоптиков, 5 и 6 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидается до -2 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221004/v-krymu-ozhidayutsya-pervye-zamorozki-1124710642.html
кубань
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РИА Новости Крым
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кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом
Шторм с ливнями и градом накроет Краснодарский край в среду - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Краснодарском крае на 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС России.
"В течение суток 5 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с", - говорится в сообщении.
При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, по возможности укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нужно находиться подальше от опасных конструкций, деревьев, рекламных щитов.
"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - добавили в МЧС.
Ранее в Крыму объявили
штормовое предупреждение о заморозках. По прогнозам синоптиков, 5 и 6 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидается до -2 градусов.