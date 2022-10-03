https://crimea.ria.ru/20221003/vs-rossii-unichtozhili-bolee-dvukh-tysyach-ukrainskikh-bespilotnikov-1124703246.html

ВС России уничтожили более двух тысяч украинских беспилотников

ВС России уничтожили более двух тысяч украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 03.10.2022

ВС России уничтожили более двух тысяч украинских беспилотников

Три беспилотника, 15 снарядов HIMARS и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены силами российских военных в ходе спецоперации за РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T16:52

2022-10-03T16:52

2022-10-03T16:52

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Три беспилотника, 15 снарядов HIMARS и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены силами российских военных в ходе спецоперации за сутки. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.По словам Конашенкова, за истекшие сутки ВС РФ поразили 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 146 районах."Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Артемовск, Опытное, Ямполь Донецкой Народной Республики и Добрянка Херсонской области", – сказал он в ходе ежедневного брифинга.В районе Никифоровки в ДНР была ликвидирована радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, в Запорожской области – три украинские реактивные батареи РСЗО "Град"."Средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области", – доложил официальный представитель оборонного ведомства.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 465 единиц авиатехники, 2137 беспилотников, 378 зенитных ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221003/bolee-800-ukrainskikh-voennykh-unichtozheno-v-khode-spetsoperatsii-za-sutki--mo-1124702422.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф