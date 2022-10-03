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Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 971 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T10:23
2022-10-03T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 971 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 991 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 118, за весь период – 198 396", - говорится в сообщении.В Севастополе подтверждено 72 новых случая заболевания COVID-19, скончался один пациент в возрасте 49 лет."В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 104 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии в Севастополе выявили 94 676 случаев заболевания, выздоровели 91 627 человек.
https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 219 случаев COVID-19, умер один человек

10:23 03.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 971 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 991 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 118, за весь период – 198 396", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждено 72 новых случая заболевания COVID-19, скончался один пациент в возрасте 49 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 104 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве.
В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии в Севастополе выявили 94 676 случаев заболевания, выздоровели 91 627 человек.
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФКрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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