https://crimea.ria.ru/20221003/sotni-novykh-sluchaev-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--1124697718.html
Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 971 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T10:23
2022-10-03T10:23
2022-10-03T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 971 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 991 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 118, за весь период – 198 396", - говорится в сообщении.В Севастополе подтверждено 72 новых случая заболевания COVID-19, скончался один пациент в возрасте 49 лет."В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 104 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии в Севастополе выявили 94 676 случаев заболевания, выздоровели 91 627 человек.
https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 219 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 971 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 991 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 118, за весь период – 198 396", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждено 72 новых случая заболевания COVID-19, скончался один пациент в возрасте 49 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 104 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве.
В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии в Севастополе выявили 94 676 случаев заболевания, выздоровели 91 627 человек.