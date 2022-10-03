https://crimea.ria.ru/20221003/sotni-novykh-sluchaev-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--1124697718.html

Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 971 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T10:23

2022-10-03T10:23

2022-10-03T10:23

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крым

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 971 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 991 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 118, за весь период – 198 396", - говорится в сообщении.В Севастополе подтверждено 72 новых случая заболевания COVID-19, скончался один пациент в возрасте 49 лет."В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 104 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии в Севастополе выявили 94 676 случаев заболевания, выздоровели 91 627 человек.

https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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