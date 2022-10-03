https://crimea.ria.ru/20221003/rezultat-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-razrusheny-bolee-50-domov-1124703104.html

Результат удара ВСУ по Белгородской области: разрушены более 50 домов

Результат удара ВСУ по Белгородской области: разрушены более 50 домов - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Результат удара ВСУ по Белгородской области: разрушены более 50 домов

результате утреннего обстрела ВСУ села Головчино в Белгородской области два дома полностью разрушены, еще полсотни получили частичные повреждения, также разбиты РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T16:42

2022-10-03T16:42

2022-10-03T16:42

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В результате утреннего обстрела ВСУ села Головчино в Белгородской области два дома полностью разрушены, еще полсотни получили частичные повреждения, также разбиты три автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."После утреннего обстрела полностью повреждены два частных домовладения. 51 дом имеет разрушения различной степени. Есть повреждения и у автомобилей, пока таких три", – написал Гладков в Telegtam-канале.Прибыв в Головчино, Гладков также встретился с супругом и сестрой погибшей в результате утреннего обстрела женщины и выразил им соболезнования. Семье погибшей окажут материальную помощь и помогут с организацией похорон.С целью обеспечить безопасность учащихся и сотрудников школ, принято решение о переводе учебных заведений Грайворонского городского округа на дистанционный формат обучения.В Белгородской области, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности. Школы в приграничных районах переведены на дистанционное обучение.

https://crimea.ria.ru/20221003/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti--est-zhertvy-i-razrusheniya-1124696932.html

белгородская область

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2022

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всу (вооруженные силы украины), белгородская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия