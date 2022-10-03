Результат удара ВСУ по Белгородской области: разрушены более 50 домов
Два дома разрушены полностью, полсотни - частично: результат удара ВСУ по селу Головчино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРезультат обстрела села Головчино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В результате утреннего обстрела ВСУ села Головчино в Белгородской области два дома полностью разрушены, еще полсотни получили частичные повреждения, также разбиты три автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"После утреннего обстрела полностью повреждены два частных домовладения. 51 дом имеет разрушения различной степени. Есть повреждения и у автомобилей, пока таких три", – написал Гладков в Telegtam-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРезультат обстрела села Головчино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Результат обстрела села Головчино в Белгородской области
Глава региона отметил, что заместители губернатора и глава округа продолжают подомовой обход населенного пункта после удара ВСУ. По его словам, дома восстановят: ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья, что претензий нет. Восстановительные работы постараются провести максимально оперативно, чтобы каждый житель мог вернуться в свой дом.
Прибыв в Головчино, Гладков также встретился с супругом и сестрой погибшей в результате утреннего обстрела женщины и выразил им соболезнования. Семье погибшей окажут материальную помощь и помогут с организацией похорон.
С целью обеспечить безопасность учащихся и сотрудников школ, принято решение о переводе учебных заведений Грайворонского городского округа на дистанционный формат обучения.
В Белгородской области, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности. Школы в приграничных районах переведены на дистанционное обучение.