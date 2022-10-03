https://crimea.ria.ru/20221003/chast-kryma-v-ponedelnik-bez-vody---adresa-1124698406.html

Часть Крыма в понедельник без воды - адреса

Часть Крыма в понедельник без воды - адреса - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Часть Крыма в понедельник без воды - адреса

В понедельник часть Крыма из-за ремонтов на сетях останется без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T11:33

2022-10-03T11:33

2022-10-03T11:33

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В понедельник часть Крыма из-за ремонтов на сетях останется без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 14 часов ограничено холодное водоснабжение симферопольских улиц Амет-Хана Султана, Адуль Тейфук, Кемаль Якуб, Озенбаш, Умют, Сахарова, Пихтовой, Акъташ, Девлет- Гирея, Фенерли, Кокулы, Миндальная, Хвойная. До 17 часов из-за аварии без воды улицы Азовская, Генова, Ухтомского, переулки Альпинистов и частично Киевский, а также улица Мира в селе Приветном.В Керчи в первой половине дня без воды улицы Кавказская, 21, 19, 17, 15,2/5,12/5, 18, 19, 22/5, 3, 5, Дейкало, Маяка, Цибизова, частично Орджоникидзе, переулки Ремесленный и Рабочий. Снижено давление в поселке Партизанском - по Феодосийскому шоссе, улицам Мичурина и Восточной, а также на улицах Л. Толстого, Нестерова, Победы, Мира, Клинковского, Тенистой, Героев и по нечетной стороне Орджоникидзе.В Феодосийском поселке Щебетовка до пяти часов вечера воды не будет на улицах Октябрьская, Маяковского, Партизанская, Молодежная.В Евпатории до двух часов дня отсутствует водоснабжение по адресам 9 мая, 53, 55, 67а.В связи с аварией на сетях ориентировочно до 17 часов ограничено водоснабжение сел Волочаевка, Бахчевка, Воронки Красноперекопского района.Кроме того, из-за работ на магистральном водоводе, предприятие анонсирует перебои с водой с 3 по 7 октября в белогорских поселках Зуя и Крымская Роза.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым