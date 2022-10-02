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В Госдуме обсуждают отмену отсрочки от мобилизации для депутатов - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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В Госдуме обсуждают отмену отсрочки от мобилизации для депутатов
В Госдуме обсуждают отмену отсрочки от мобилизации для депутатов - РИА Новости Крым, 02.10.2022
В Госдуме обсуждают отмену отсрочки от мобилизации для депутатов
В Госдуме идет подготовка законопроекта о лишении депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они хотят участвовать в специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T10:19
2022-10-02T10:19
специальная военная операция рф на украине
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Госдуме идет подготовка законопроекта о лишении депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они хотят участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Виталия Милонова.Действующее законодательство предусматривает, что парламентарии не подлежат мобилизации. По словам Милонова, это создает проблемы для тех, кто добровольно желает принять участие в СВО, поскольку из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.Желающие отправиться в зону боевых действий депутаты сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону, пояснил политик.Милонов сообщил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и тот поручил проработать этот вопрос.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящее время состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.
https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
специальная военная операция рф на украине, государственная дума рф
В Госдуме обсуждают отмену отсрочки от мобилизации для депутатов

В Госдуме готовят проект закона о лишении депутатов отсрочки от частичной мобилизации

10:19 02.10.2022
 
© Telegram В. МилоноваДепутат Госдумы Виталий Милонов в зоне проведения Специальной военной операции
Депутат Госдумы Виталий Милонов в зоне проведения Специальной военной операции
© Telegram В. Милонова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Госдуме идет подготовка законопроекта о лишении депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они хотят участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Виталия Милонова.
Действующее законодательство предусматривает, что парламентарии не подлежат мобилизации. По словам Милонова, это создает проблемы для тех, кто добровольно желает принять участие в СВО, поскольку из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.
"Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", – сказал он.
Желающие отправиться в зону боевых действий депутаты сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону, пояснил политик.
Милонов сообщил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и тот поручил проработать этот вопрос.
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21 сентября, 09:46
Кто подлежит частичной мобилизации
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящее время состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеГосударственная Дума РФ
 
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