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COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 02.10.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 824 положительных на COVID-19... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T10:59
2022-10-02T10:59
2022-10-02T10:59
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коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 824 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.Летальных исходов не зафиксировано.На данный момент в больницах находится 99 пациентов, из них 89 - с подтвержденным COVID-19. Летальных исходов не зарегистрировано.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 94 604 человека, выздоровели 91 350.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 309 новых случаев COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 824 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 22 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 975 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 230 человек, за весь период – 198 278", – говорится в сообщении.
Летальных исходов не зафиксировано.
В Севастополе за сутки зарегистрированы 115 новых случаев заболевания COVID-19. По данным местного департамента здравоохранения, в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны три пациента.
На данный момент в больницах находится 99 пациентов, из них 89 - с подтвержденным COVID-19. Летальных исходов не зарегистрировано.
За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 94 604 человека, выздоровели 91 350.