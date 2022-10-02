https://crimea.ria.ru/20221002/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-svodka-za-sutki-1124689482.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 02.10.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки

На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 824 положительных на COVID-19... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T10:59

2022-10-02T10:59

2022-10-02T10:59

крым

севастополь

коронавирус в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 824 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.Летальных исходов не зафиксировано.На данный момент в больницах находится 99 пациентов, из них 89 - с подтвержденным COVID-19. Летальных исходов не зарегистрировано.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 94 604 человека, выздоровели 91 350.

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севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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