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Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики на несла удар по подразделениям ВСУ, уничтожив сотни солдат и военную технику. РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T14:03
2022-10-02T14:08
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Авиация России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики на несла удар по подразделениям ВСУ, уничтожив сотни солдат и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ в воскресенье.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178-ми районах."Поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области, 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Кутьковка Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье", - уточнили в Минобороны. Также за сутки было уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской и Николаевской области, Запорожской области, в Донецкой Народной Республике. А в районе населенного пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300".
https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html
https://crimea.ria.ru/20220930/vks-rf-unichtozhili-tsekha-po-sborke-raket-dlya-vsu-na-zavode-yuzhmash-1124675197.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: авиация уничтожила более 200 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

14:03 02.10.2022 (обновлено: 14:08 02.10.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Авиация России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики на несла удар по подразделениям ВСУ, уничтожив сотни солдат и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ в воскресенье.
"На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты", - сказано в сообщении.
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Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178-ми районах.
"Поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области, 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Кутьковка Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье", - уточнили в Минобороны.
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Также за сутки было уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской и Николаевской области, Запорожской области, в Донецкой Народной Республике. А в районе населенного пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300".
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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