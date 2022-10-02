https://crimea.ria.ru/20221002/aviatsiya-rossii-razbila-podrazdeleniya-vsu-na-krasnolimanskom-napravlenii-1124691101.html

Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики на несла удар по подразделениям ВСУ, уничтожив сотни солдат и военную технику. РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T14:03

2022-10-02T14:03

2022-10-02T14:08

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Авиация России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики на несла удар по подразделениям ВСУ, уничтожив сотни солдат и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ в воскресенье.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178-ми районах."Поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области, 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Кутьковка Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье", - уточнили в Минобороны. Также за сутки было уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской и Николаевской области, Запорожской области, в Донецкой Народной Республике. А в районе населенного пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300".

https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html

https://crimea.ria.ru/20220930/vks-rf-unichtozhili-tsekha-po-sborke-raket-dlya-vsu-na-zavode-yuzhmash-1124675197.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)