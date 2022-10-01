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Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу
Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу
Женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T15:10
2022-10-01T15:10
сергей шойгу
армия и флот
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.
https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html
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сергей шойгу, армия и флот, частичная мобилизация

Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу

15:10 01.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", - заявил журналистам Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос.
Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.
Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.
Отправка призывников - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:07
Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
 
Сергей ШойгуАрмия и флотЧастичная мобилизация
 
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