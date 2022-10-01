https://crimea.ria.ru/20221001/zhenschin-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-v-rf-prizyvat-ne-budut---shoygu-1124685581.html

Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу

Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу

Женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T15:10

2022-10-01T15:10

2022-10-01T15:10

сергей шойгу

армия и флот

частичная мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122546718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93321cfc49687d9dea0de42884703620.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.

https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, армия и флот, частичная мобилизация