https://crimea.ria.ru/20221001/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1124683740.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

На территории Республики Крым зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 630 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T10:27

2022-10-01T10:27

2022-10-01T10:27

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 630 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.Зафиксировано да летальных исхода.В Севастополе выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Госпитализированы 7 человек, выписаны 13."На данный момент в больницах находятся 97 пациентов, из них 88 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – уточнили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 489 человек, выздоровели 90 999.

https://crimea.ria.ru/20220928/virusy-s-glazami-bakteriofagi-okazalis-sposobny-videt-lyudey-1124643767.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф