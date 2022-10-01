https://crimea.ria.ru/20221001/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1124683740.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 630 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T10:27
2022-10-01T10:27
2022-10-01T10:27
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 630 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.Зафиксировано да летальных исхода.В Севастополе выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Госпитализированы 7 человек, выписаны 13."На данный момент в больницах находятся 97 пациентов, из них 88 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – уточнили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 489 человек, выздоровели 90 999.
https://crimea.ria.ru/20220928/virusy-s-glazami-bakteriofagi-okazalis-sposobny-videt-lyudey-1124643767.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 311 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 630 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 34 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 953 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 381 человек, за весь период – 198 048", – говорится в сообщении.
Зафиксировано да летальных исхода.
В Севастополе выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Госпитализированы 7 человек, выписаны 13.
"На данный момент в больницах находятся 97 пациентов, из них 88 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – уточнили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 489 человек, выздоровели 90 999.