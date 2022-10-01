https://crimea.ria.ru/20221001/nikto-ne-dast-zadnyuyu-politolog-otsenil-razvitie-ukrainskogo-konflikta-1124686281.html
"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта
"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта - РИА Новости Крым, 01.10.2022
"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта
США и Украина не пойдут на переговоры с Москвой и продолжат политику эскалации конфликта для попытки достижения главной цели – ослабления и внутриполитического... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T18:07
2022-10-01T18:07
2022-10-01T18:07
мнения
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182964_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_91e14f2ed311c0464f57231b2dca4be0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. США и Украина не пойдут на переговоры с Москвой и продолжат политику эскалации конфликта для попытки достижения главной цели – ослабления и внутриполитического поражения России. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин.По мнению Ирхина, США не настроены сесть за стол переговоров с Россией ни на одном из этапов украинского конфликта. Они продолжат политику эскалации, то есть финансирование и вооружение киевского режима, чтобы затянуть конфликт и вытянуть из РФ как можно больше ресурсов и в дальнейшем использовать для достижения собственных целей.Такой же стратегии придерживается Украина. За последние годы антироссийские настроения прочно укрепились в стране, сегодня "она уже в принципе не может дать заднюю" и отказаться от войны против России, даже при отсутствии поддержки со стороны американцев, считает Ирхин.Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден подписал указ о выделении Украине более 12,4 миллиардов долларов на поддержание работы киевского режима и военную помощь.
https://crimea.ria.ru/20220930/vozmozhny-li-peregovory-rossii-i-ukrainy--prognoz-eksperta-1124679983.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182964_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fccf0b863f668690341f0c2aef09ad83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
мнения, политика, украина
"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта
Политолог Ирхин: ни одна из сторон конфликта на Украине не откажется от своих целей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. США и Украина не пойдут на переговоры с Москвой и продолжат политику эскалации конфликта для попытки достижения главной цели – ослабления и внутриполитического поражения России. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин.
По мнению Ирхина, США не настроены сесть за стол переговоров с Россией ни на одном из этапов украинского конфликта. Они продолжат политику эскалации, то есть финансирование и вооружение киевского режима, чтобы затянуть конфликт и вытянуть из РФ как можно больше ресурсов и в дальнейшем использовать для достижения собственных целей.
"США и Великобритания заинтересованы в реализации такого сценария. Они будут стремиться нанести России внутриполитическое поражение, вызвать внутреннюю нестабильность и тем самым кинуть Россию на своих условиях в антикитайскую коалицию. А потом уже использовать ее как пехоту против Китая, как используют сейчас Украину против России", – полагает эксперт.
Такой же стратегии придерживается Украина. За последние годы антироссийские настроения прочно укрепились в стране, сегодня "она уже в принципе не может дать заднюю" и отказаться от войны против России, даже при отсутствии поддержки со стороны американцев, считает Ирхин.
"Смысл существования Украины – уничтожение России. Если не вдаваться в научные изыскания, этой проекции Запада через Украину уже более 100 лет", – констатировал политолог.
Ранее сообщалось
, что американский президент Джо Байден подписал указ о выделении Украине более 12,4 миллиардов долларов на поддержание работы киевского режима и военную помощь.