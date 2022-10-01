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"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта
"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта - РИА Новости Крым, 01.10.2022
"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта
США и Украина не пойдут на переговоры с Москвой и продолжат политику эскалации конфликта для попытки достижения главной цели – ослабления и внутриполитического... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T18:07
2022-10-01T18:07
мнения
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. США и Украина не пойдут на переговоры с Москвой и продолжат политику эскалации конфликта для попытки достижения главной цели – ослабления и внутриполитического поражения России. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин.По мнению Ирхина, США не настроены сесть за стол переговоров с Россией ни на одном из этапов украинского конфликта. Они продолжат политику эскалации, то есть финансирование и вооружение киевского режима, чтобы затянуть конфликт и вытянуть из РФ как можно больше ресурсов и в дальнейшем использовать для достижения собственных целей.Такой же стратегии придерживается Украина. За последние годы антироссийские настроения прочно укрепились в стране, сегодня "она уже в принципе не может дать заднюю" и отказаться от войны против России, даже при отсутствии поддержки со стороны американцев, считает Ирхин.Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден подписал указ о выделении Украине более 12,4 миллиардов долларов на поддержание работы киевского режима и военную помощь.
https://crimea.ria.ru/20220930/vozmozhny-li-peregovory-rossii-i-ukrainy--prognoz-eksperta-1124679983.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, политика, украина
"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта

Политолог Ирхин: ни одна из сторон конфликта на Украине не откажется от своих целей

18:07 01.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. США и Украина не пойдут на переговоры с Москвой и продолжат политику эскалации конфликта для попытки достижения главной цели – ослабления и внутриполитического поражения России. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин.
По мнению Ирхина, США не настроены сесть за стол переговоров с Россией ни на одном из этапов украинского конфликта. Они продолжат политику эскалации, то есть финансирование и вооружение киевского режима, чтобы затянуть конфликт и вытянуть из РФ как можно больше ресурсов и в дальнейшем использовать для достижения собственных целей.

"США и Великобритания заинтересованы в реализации такого сценария. Они будут стремиться нанести России внутриполитическое поражение, вызвать внутреннюю нестабильность и тем самым кинуть Россию на своих условиях в антикитайскую коалицию. А потом уже использовать ее как пехоту против Китая, как используют сейчас Украину против России", – полагает эксперт.

Такой же стратегии придерживается Украина. За последние годы антироссийские настроения прочно укрепились в стране, сегодня "она уже в принципе не может дать заднюю" и отказаться от войны против России, даже при отсутствии поддержки со стороны американцев, считает Ирхин.
"Смысл существования Украины – уничтожение России. Если не вдаваться в научные изыскания, этой проекции Запада через Украину уже более 100 лет", – констатировал политолог.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден подписал указ о выделении Украине более 12,4 миллиардов долларов на поддержание работы киевского режима и военную помощь.
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