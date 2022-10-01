https://crimea.ria.ru/20221001/nikto-ne-dast-zadnyuyu-politolog-otsenil-razvitie-ukrainskogo-konflikta-1124686281.html

"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта

"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта - РИА Новости Крым, 01.10.2022

"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта

США и Украина не пойдут на переговоры с Москвой и продолжат политику эскалации конфликта для попытки достижения главной цели – ослабления и внутриполитического... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T18:07

2022-10-01T18:07

2022-10-01T18:07

мнения

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. США и Украина не пойдут на переговоры с Москвой и продолжат политику эскалации конфликта для попытки достижения главной цели – ослабления и внутриполитического поражения России. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин.По мнению Ирхина, США не настроены сесть за стол переговоров с Россией ни на одном из этапов украинского конфликта. Они продолжат политику эскалации, то есть финансирование и вооружение киевского режима, чтобы затянуть конфликт и вытянуть из РФ как можно больше ресурсов и в дальнейшем использовать для достижения собственных целей.Такой же стратегии придерживается Украина. За последние годы антироссийские настроения прочно укрепились в стране, сегодня "она уже в принципе не может дать заднюю" и отказаться от войны против России, даже при отсутствии поддержки со стороны американцев, считает Ирхин.Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден подписал указ о выделении Украине более 12,4 миллиардов долларов на поддержание работы киевского режима и военную помощь.

https://crimea.ria.ru/20220930/vozmozhny-li-peregovory-rossii-i-ukrainy--prognoz-eksperta-1124679983.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

мнения, политика, украина