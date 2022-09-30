https://crimea.ria.ru/20220930/zapret-na-polety-v-simferopol-i-esche-10-gorodov-rf-prodlen-1124669779.html

Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен

Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен

Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ до 10 октября. РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T09:02

2022-09-30T09:02

2022-09-30T09:04

крым

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ до 10 октября.Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиаперевозчикам и пассажирам рекомендуют использовать альтернативные авиаузлы.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, росавиация