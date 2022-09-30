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Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ до 10 октября. РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T09:02
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крым
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ до 10 октября.Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиаперевозчикам и пассажирам рекомендуют использовать альтернативные авиаузлы.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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крым, росавиация
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен

Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов до 10 октября

09:02 30.09.2022 (обновлено: 09:04 30.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ до 10 октября.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиаперевозчикам и пассажирам рекомендуют использовать альтернативные авиаузлы.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.
 
КрымРосавиация
 
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