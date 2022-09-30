https://crimea.ria.ru/20220930/vspyshka-kholery-v-sirii--pogibli-33-cheloveka-1124675336.html

Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека

Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека

Вспышка холеры произошла в 10 провинциях Сирии, скончались 33 человека, выявлено более 400 случаев заболевания. Об этом со ссылкой на руководителя группы по... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T14:39

2022-09-30T14:39

2022-09-30T14:40

сирия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вспышка холеры произошла в 10 провинциях Сирии, скончались 33 человека, выявлено более 400 случаев заболевания. Об этом со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбозу сообщает РИА Новости.В ВОЗ отметили, что вспышка распространяется по стране и вызывает опасение.Ранее в минздраве Сирии констатировали, что в большинстве случаев смерть заболевших была связана с поздним обращением в медучреждения либо наличием хронических заболеваний.

https://crimea.ria.ru/20220906/covid-19-i-letuchie-myshi-novoe-otkrytie-uchenykh-1124420541.html

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