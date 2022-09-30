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Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека
Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека
Вспышка холеры произошла в 10 провинциях Сирии, скончались 33 человека, выявлено более 400 случаев заболевания. Об этом со ссылкой на руководителя группы по... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T14:39
2022-09-30T14:39
2022-09-30T14:40
сирия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вспышка холеры произошла в 10 провинциях Сирии, скончались 33 человека, выявлено более 400 случаев заболевания. Об этом со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбозу сообщает РИА Новости.В ВОЗ отметили, что вспышка распространяется по стране и вызывает опасение.Ранее в минздраве Сирии констатировали, что в большинстве случаев смерть заболевших была связана с поздним обращением в медучреждения либо наличием хронических заболеваний.
https://crimea.ria.ru/20220906/covid-19-i-letuchie-myshi-novoe-otkrytie-uchenykh-1124420541.html
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РИА Новости Крым
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сирия, в мире
Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека
ВОЗ: в Сирии в результате вспышки холеры умерли 33 человека
14:39 30.09.2022 (обновлено: 14:40 30.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вспышка холеры произошла в 10 провинциях Сирии, скончались 33 человека, выявлено более 400 случаев заболевания. Об этом со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбозу сообщает РИА Новости.
В ВОЗ отметили, что вспышка распространяется по стране и вызывает опасение.
"По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибло 33 человека и было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые", - сказал он в пятницу на брифинге ООН в Женеве.
Ранее в минздраве Сирии констатировали, что в большинстве случаев смерть заболевших была связана с поздним обращением в медучреждения либо наличием хронических заболеваний.