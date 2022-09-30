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Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ
Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ
Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали 32 человека, более 40 получили ранения. Об этом со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T09:12
2022-09-30T09:17
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали 32 человека, более 40 получили ранения. Об этом со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает РИА Новости.По данным источников, взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва. Изначально сообщалось о 20 погибших, сейчас их количество увеличилось.
https://crimea.ria.ru/20220906/terroristy-ig-vzyali-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryv-u-posolstva-rf-1124413739.html
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в мире, происшествия
Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ

СМИ: жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали 32 человека, более 40 ранены

09:12 30.09.2022 (обновлено: 09:17 30.09.2022)
 
© AP Photo Rahmat GulМашины скорой помощи в Кабуле
Машины скорой помощи в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo Rahmat Gul
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали 32 человека, более 40 получили ранения. Об этом со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает РИА Новости.
По данным источников, взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва. Изначально сообщалось о 20 погибших, сейчас их количество увеличилось.
Боевики талибов стоят на страже у дороги возле посольства России в Кабуле. Фото AFP
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"Число погибших при взрыве в образовательном центре в Кабуле выросло до 32, раненых – до 40", - заявил источник телеканала.

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