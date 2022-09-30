https://crimea.ria.ru/20220930/bolee-30-chelovek-pogibli-pri-vzryve-v-obrazovatelnom-tsentre-kabula-1124669943.html

Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ

Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ

Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали 32 человека, более 40 получили ранения. Об этом со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T09:12

2022-09-30T09:12

2022-09-30T09:17

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали 32 человека, более 40 получили ранения. Об этом со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает РИА Новости.По данным источников, взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва. Изначально сообщалось о 20 погибших, сейчас их количество увеличилось.

https://crimea.ria.ru/20220906/terroristy-ig-vzyali-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryv-u-posolstva-rf-1124413739.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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