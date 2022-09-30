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Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ
Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ
Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали 32 человека, более 40 получили ранения. Об этом со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T09:12
2022-09-30T09:12
2022-09-30T09:17
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали 32 человека, более 40 получили ранения. Об этом со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает РИА Новости.По данным источников, взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва. Изначально сообщалось о 20 погибших, сейчас их количество увеличилось.
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в мире, происшествия
Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ
СМИ: жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали 32 человека, более 40 ранены
09:12 30.09.2022 (обновлено: 09:17 30.09.2022)