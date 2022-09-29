Рейтинг@Mail.ru
Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220929/vzorvannye-truby-severnykh-potokov-ne-podlezhat-remontu-1124666813.html
Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту
Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту
Трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море были повреждены высокоэффективными и массивными взрывными устройствами, после действия которых ремонт... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T18:52
2022-09-29T18:52
мнения
германия
политика
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/69/1116426968_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_9bea22346794b651d4502afc9b6296b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море были повреждены высокоэффективными и массивными взрывными устройствами, после действия которых ремонт маловероятен. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на данные, полученные в органах безопасности Германии.Отмечается, что эту оценку были включены сейсмические сигналы, зафиксированные различными измерительными станциями.Полученные данные позволяют утверждать, что подрыв осуществлялся группой преступников. Ранее эксперты высказывали предположение, что за этими действиями может стоять государство.Федеральное правительство Германии надеется получить дополнительную информацию в ближайшее время. По сообщениям источников в службе безопасности, водолазы или дистанционно управляемый робот смогут оценить ущерб в выходные.Специалисты считают маловероятным ремонт трубопровода, поскольку поврежденные трубы газопровода в данный момент заполнены водой, а специальное покрытие стремительно подвергается коррозии.О падении давления в одной из ниток международного газопровода "Северный поток 2" и обеих нитках МГП "Северный поток" стало известно 26 сентября. В шведском сейсмоцентре сообщили о фиксации мощных взрывов в местах, где были обнаружены прорывы труб, то же подтвердили датские сейсмологи. Позже стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что разрушения, произошедшие в один день, носят беспрецедентный характер, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и срок восстановления ее работоспособности оценить невозможно.Ранее в МИД заявили, что повреждения "Северных потоков" возникли в газопроводах, находящихся в зоне полностью подконтрольной разведке США.
https://crimea.ria.ru/20220929/shvetsiya-obnaruzhila-chetvertuyu-utechku-na-severnykh-potokakh-1124657940.html
германия
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/69/1116426968_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_39f1d980c0feb4032f52038dc775002a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, германия, политика, российская федерация (россия, рф)
Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту

Spiegel: "Северные потоки" повреждены мощными взрывными устройствами и не подлежат ремонту

18:52 29.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТрубы для газопровода "Северный поток — 2"
Трубы для газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море были повреждены высокоэффективными и массивными взрывными устройствами, после действия которых ремонт маловероятен. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на данные, полученные в органах безопасности Германии.
"Подсчитано, что для разрушения труб должны были быть использованы взрывные устройства с мощностью, сравнимой с действием 500 килограммов тротила", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эту оценку были включены сейсмические сигналы, зафиксированные различными измерительными станциями.
Полученные данные позволяют утверждать, что подрыв осуществлялся группой преступников. Ранее эксперты высказывали предположение, что за этими действиями может стоять государство.
Федеральное правительство Германии надеется получить дополнительную информацию в ближайшее время. По сообщениям источников в службе безопасности, водолазы или дистанционно управляемый робот смогут оценить ущерб в выходные.
Специалисты считают маловероятным ремонт трубопровода, поскольку поврежденные трубы газопровода в данный момент заполнены водой, а специальное покрытие стремительно подвергается коррозии.
"Согласно анализу, после затопления труб трубопровод больше нельзя использовать для транспортировки газа", – отмечает издание.
О падении давления в одной из ниток международного газопровода "Северный поток 2" и обеих нитках МГП "Северный поток" стало известно 26 сентября. В шведском сейсмоцентре сообщили о фиксации мощных взрывов в местах, где были обнаружены прорывы труб, то же подтвердили датские сейсмологи. Позже стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что разрушения, произошедшие в один день, носят беспрецедентный характер, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и срок восстановления ее работоспособности оценить невозможно.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
08:35
Швеция обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках"
Ранее в МИД заявили, что повреждения "Северных потоков" возникли в газопроводах, находящихся в зоне полностью подконтрольной разведке США.
 
МненияГерманияПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации
18:52Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту
18:17Стоимость строительства больницы в Севастополе выросла на треть
18:02Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны
17:46Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ
17:24На границе Херсонской области диверсия – взорвана опора ЛЭП
17:14В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус
17:11Названа причина смерти Елизаветы II
16:32"Спасибо деду Zа нашу победу": в Донецке поблагодарили Байдена билбордом
15:31Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
15:31Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин
15:22США фактически стали стороной конфликта на Украине – МИД РФ
15:04Пырнул ножом из ревности: житель Орла пытался убить крымчанку
14:48Фурам из Евросоюза указали на границу: Россия запрещает въезд
14:27Валуев получил повестку в военкомат
14:18В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи
14:12В центре Симферополя на пять месяцев ограничат движение
14:10Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
14:05Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24
13:59В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром
Лента новостейМолния