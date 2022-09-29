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Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту
Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту
Трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море были повреждены высокоэффективными и массивными взрывными устройствами, после действия которых ремонт... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T18:52
2022-09-29T18:52
2022-09-29T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море были повреждены высокоэффективными и массивными взрывными устройствами, после действия которых ремонт маловероятен. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на данные, полученные в органах безопасности Германии.Отмечается, что эту оценку были включены сейсмические сигналы, зафиксированные различными измерительными станциями.Полученные данные позволяют утверждать, что подрыв осуществлялся группой преступников. Ранее эксперты высказывали предположение, что за этими действиями может стоять государство.Федеральное правительство Германии надеется получить дополнительную информацию в ближайшее время. По сообщениям источников в службе безопасности, водолазы или дистанционно управляемый робот смогут оценить ущерб в выходные.Специалисты считают маловероятным ремонт трубопровода, поскольку поврежденные трубы газопровода в данный момент заполнены водой, а специальное покрытие стремительно подвергается коррозии.О падении давления в одной из ниток международного газопровода "Северный поток 2" и обеих нитках МГП "Северный поток" стало известно 26 сентября. В шведском сейсмоцентре сообщили о фиксации мощных взрывов в местах, где были обнаружены прорывы труб, то же подтвердили датские сейсмологи. Позже стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что разрушения, произошедшие в один день, носят беспрецедентный характер, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и срок восстановления ее работоспособности оценить невозможно.Ранее в МИД заявили, что повреждения "Северных потоков" возникли в газопроводах, находящихся в зоне полностью подконтрольной разведке США.
https://crimea.ria.ru/20220929/shvetsiya-obnaruzhila-chetvertuyu-utechku-na-severnykh-potokakh-1124657940.html
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РИА Новости Крым
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мнения, германия, политика, российская федерация (россия, рф)
Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту
Spiegel: "Северные потоки" повреждены мощными взрывными устройствами и не подлежат ремонту
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым.
Трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море были повреждены высокоэффективными и массивными взрывными устройствами, после действия которых ремонт маловероятен. Об этом сообщает
немецкий журнал Spiegel со ссылкой на данные, полученные в органах безопасности Германии.
"Подсчитано, что для разрушения труб должны были быть использованы взрывные устройства с мощностью, сравнимой с действием 500 килограммов тротила", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эту оценку были включены сейсмические сигналы, зафиксированные различными измерительными станциями.
Полученные данные позволяют утверждать, что подрыв осуществлялся группой преступников. Ранее эксперты высказывали предположение, что за этими действиями может стоять государство.
Федеральное правительство Германии надеется получить дополнительную информацию в ближайшее время. По сообщениям источников в службе безопасности, водолазы или дистанционно управляемый робот смогут оценить ущерб в выходные.
Специалисты считают маловероятным ремонт трубопровода, поскольку поврежденные трубы газопровода в данный момент заполнены водой, а специальное покрытие стремительно подвергается коррозии.
"Согласно анализу, после затопления труб трубопровод больше нельзя использовать для транспортировки газа", – отмечает издание.
О падении давления в одной из ниток международного газопровода "Северный поток 2" и обеих нитках МГП "Северный поток" стало известно 26 сентября. В шведском сейсмоцентре сообщили о фиксации мощных взрывов в местах, где были обнаружены прорывы труб, то же подтвердили датские сейсмологи. Позже стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что разрушения, произошедшие в один день, носят беспрецедентный характер, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и срок восстановления ее работоспособности оценить невозможно.
Ранее в МИД заявили, что повреждения "Северных потоков"
возникли в газопроводах, находящихся в зоне полностью подконтрольной разведке США.