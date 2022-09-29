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В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус
В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус
Автобус перевернулся в Сакском районе Крыма после столкновения с легковым автомобилем, пострадал водитель легковушки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в Сакском районе Крыма после столкновения с легковым автомобилем, пострадал водитель легковушки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в четверг на дороге Черноморское — Евпатория.Автобус ехал без пассажиров, в нем пострадавших нет, уточнили в МВД.По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.
https://crimea.ria.ru/20220929/zhitelnitsa-kryma-poydet-pod-sud-za-dtp-s-pogibshey-1124660864.html
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60
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, происшествия
В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус

ДТП с автобусом в Сакском районе – есть пострадавший

17:14 29.09.2022 (обновлено: 17:19 29.09.2022)
 
© МВД по РК В Сакском районе столкнулись легковушка и рейсовый автобус
В Сакском районе столкнулись легковушка и рейсовый автобус
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в Сакском районе Крыма после столкновения с легковым автомобилем, пострадал водитель легковушки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло в четверг на дороге Черноморское — Евпатория.

"Водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos по непонятным причинам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения", - сообщили в ведомстве.

Автобус ехал без пассажиров, в нем пострадавших нет, уточнили в МВД.
© МВД по РК В Сакском районе столкнулись легковушка и рейсовый автобус
В Сакском районе столкнулись легковушка и рейсовый автобус
© МВД по РК
В Сакском районе столкнулись легковушка и рейсовый автобус
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.
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Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКрымПроисшествия
 
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