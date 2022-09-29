https://crimea.ria.ru/20220929/v-sakskom-rayone-v-rezultate-dtp-perevernulsya-avtobus-1124665964.html
В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус
В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус
Автобус перевернулся в Сакском районе Крыма после столкновения с легковым автомобилем, пострадал водитель легковушки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T17:14
2022-09-29T17:14
2022-09-29T17:19
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в Сакском районе Крыма после столкновения с легковым автомобилем, пострадал водитель легковушки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в четверг на дороге Черноморское — Евпатория.Автобус ехал без пассажиров, в нем пострадавших нет, уточнили в МВД.По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.
https://crimea.ria.ru/20220929/zhitelnitsa-kryma-poydet-pod-sud-za-dtp-s-pogibshey-1124660864.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, происшествия
В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус
ДТП с автобусом в Сакском районе – есть пострадавший
17:14 29.09.2022 (обновлено: 17:19 29.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в Сакском районе Крыма после столкновения с легковым автомобилем, пострадал водитель легковушки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло в четверг на дороге Черноморское — Евпатория.
"Водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos по непонятным причинам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения", - сообщили в ведомстве.
Автобус ехал без пассажиров, в нем пострадавших нет, уточнили в МВД.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.