https://crimea.ria.ru/20220929/v-sakskom-rayone-v-rezultate-dtp-perevernulsya-avtobus-1124665964.html

В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус

В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус - РИА Новости Крым, 29.09.2022

В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус

Автобус перевернулся в Сакском районе Крыма после столкновения с легковым автомобилем, пострадал водитель легковушки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T17:14

2022-09-29T17:14

2022-09-29T17:19

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в Сакском районе Крыма после столкновения с легковым автомобилем, пострадал водитель легковушки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в четверг на дороге Черноморское — Евпатория.Автобус ехал без пассажиров, в нем пострадавших нет, уточнили в МВД.По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

https://crimea.ria.ru/20220929/zhitelnitsa-kryma-poydet-pod-sud-za-dtp-s-pogibshey-1124660864.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, происшествия