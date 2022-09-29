https://crimea.ria.ru/20220929/stoimost-stroitelstva-bolnitsy-v-sevastopole-vyrosla-na-tret-1124655781.html

Стоимость строительства больницы в Севастополе выросла на треть

Стоимость строительства больницы в Севастополе выросла на треть - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Стоимость строительства больницы в Севастополе выросла на треть

Стоимость строительства больницы скорой помощи в Севастополе по итогам государственной экспертизы выросла на треть. Это следует из данных, озвученных директором РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T18:17

2022-09-29T18:17

2022-09-29T18:17

севастополь

экономика

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Стоимость строительства больницы скорой помощи в Севастополе по итогам государственной экспертизы выросла на треть. Это следует из данных, озвученных директором департамента здравоохранения города Виталия Денисова на заседании правительства.Ранее сообщалось, что средства на строительство больницы заложены в рамках федеральной целевой программы в размере 7 млрд 580 млн рублей. Подрядчиком строительства больницы скорой помощи, как и онкодиспансера, стала компания из структуры государственной корпорации "Ростех" – "РТ-Соцстрой".Строительство началось весной 2021-го. Комментируя тогда ход работ, управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации "Ростех" Елена Сиэрра заявила, что они ведутся строго по графику, при этом отметила, что "объект достаточно сложный".В июне 2022-го, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отчитываясь о работе правительства за предыдущий год, сообщил об отставании строительных работ на объектах медицинского кластера на восемь месяцев, объяснив это существенным удорожанием стройматериалов и услуг и отметив, что на фоне резкого роста расходов подрядчик не выставляет правительству счет, чтобы не рисковать и не разориться.Глава города отметил, что новая смета по обеим больницам медкластера передана в главгосэкспертизу, и строительство возобновится, как только документация получит экспертную оценку. Он подчеркнул, что основные корпуса должны достроить до конца 2022 года, а, если динамика не сохранится, "город будет принимать меры, вплоть до смены подрядчика".В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили РИА Новости Крым, что в связи с возникшей потребностью в дополнительных финансах правительство внесло изменения в утвержденную ранее госпрограмму "Развитие здравоохранения в городе Севастополе", однако, из каких именно источников намерены получить необходимые деньги, не уточнили.Ранее в депздраве сообщали, что на развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году направят 11,8 млрд рублей. Эта сумма складывалась из средств федерального и местного бюджетов (4,7 млрд и 5,4 млрд рублей соответственно), а также бюджета Москвы (1,7 млрд).

https://crimea.ria.ru/20220929/v-sevastopole-na-remont-ukhodyat-pyat-iz-devyati-podvizhnykh-katerov-i-parom-1124663309.html

севастополь

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севастополь, экономика, реализация фцп в крыму и севастополе