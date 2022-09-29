https://crimea.ria.ru/20220929/ssha-zabluzhdayutsya-v-voprose-zaschity-kryma--posol-antonov-1124658096.html

США заблуждаются в вопросе защиты Крыма – посол Антонов

США заблуждаются в вопросе защиты Крыма – посол Антонов - РИА Новости Крым, 29.09.2022

США заблуждаются в вопросе защиты Крыма – посол Антонов

Американские политики заблуждаются, полагая, что Россия не будет защищать свою территорию, в том числе Крым, чей статус пытается оспорить Украина. Об этом со... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T09:19

2022-09-29T09:19

2022-09-29T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Американские политики заблуждаются, полагая, что Россия не будет защищать свою территорию, в том числе Крым, чей статус пытается оспорить Украина. Об этом со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова сообщает РИА Новости.Также дипломат предупредил Штаты относительно ошибочности представлений о возможном "локальном" ядерном конфликте в Европе. По его словам, США не удастся "отсидеться за океаном", если такой конфликт случится на территории ЕС."Подчеркну, это крайне опасный "эксперимент". Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию "локального" или "регионального" конфликта в глобальную катастрофу", - подчеркнул Анатолий Антонов.

https://crimea.ria.ru/20220929/ekspert-zayavil-o-dvoynom-udare-menyayuschem-rasklad-svo-v-polzu-rossii-1124650904.html

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