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США заблуждаются в вопросе защиты Крыма – посол Антонов
США заблуждаются в вопросе защиты Крыма – посол Антонов - РИА Новости Крым, 29.09.2022
США заблуждаются в вопросе защиты Крыма – посол Антонов
Американские политики заблуждаются, полагая, что Россия не будет защищать свою территорию, в том числе Крым, чей статус пытается оспорить Украина. Об этом со... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T09:19
2022-09-29T09:19
2022-09-29T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Американские политики заблуждаются, полагая, что Россия не будет защищать свою территорию, в том числе Крым, чей статус пытается оспорить Украина. Об этом со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова сообщает РИА Новости.Также дипломат предупредил Штаты относительно ошибочности представлений о возможном "локальном" ядерном конфликте в Европе. По его словам, США не удастся "отсидеться за океаном", если такой конфликт случится на территории ЕС."Подчеркну, это крайне опасный "эксперимент". Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию "локального" или "регионального" конфликта в глобальную катастрофу", - подчеркнул Анатолий Антонов.
https://crimea.ria.ru/20220929/ekspert-zayavil-o-dvoynom-udare-menyayuschem-rasklad-svo-v-polzu-rossii-1124650904.html
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сша, крым, политика
США заблуждаются в вопросе защиты Крыма – посол Антонов
Посол Антонов: США заблуждаются, считая, что Россия не станет защищать Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Американские политики заблуждаются, полагая, что Россия не будет защищать свою территорию, в том числе Крым, чей статус пытается оспорить Украина. Об этом со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова сообщает РИА Новости.
"Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления", - сказал Антонов в статье, опубликованной в журнале National Interest.
Также дипломат предупредил Штаты относительно ошибочности представлений о возможном "локальном" ядерном конфликте в Европе. По его словам, США не удастся "отсидеться за океаном", если такой конфликт случится на территории ЕС.
"Подчеркну, это крайне опасный "эксперимент". Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию "локального" или "регионального" конфликта в глобальную катастрофу", - подчеркнул Анатолий Антонов.