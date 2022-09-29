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"Спасибо деду Zа нашу победу": в Донецке поблагодарили Байдена билбордом - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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"Спасибо деду Zа нашу победу": в Донецке поблагодарили Байдена билбордом
"Спасибо деду Zа нашу победу": в Донецке поблагодарили Байдена билбордом - РИА Новости Крым, 29.09.2022
"Спасибо деду Zа нашу победу": в Донецке поблагодарили Байдена билбордом
В центре Донецка появился билборд с фото Байдена и надписью: "Спасибо деду Zа нашу победу", об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T16:32
2022-09-29T16:32
донецкая народная республика (днр)
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В центре Донецка появился билборд с фото Байдена и надписью: "Спасибо деду Zа нашу победу", об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.На шутливом рекламном щите, помимо изображения президента США Джозефа Байдена, данные об итогах референдума о вхождении ДНР в состав России.По словам одной из местных жительниц, шутливое содержание билборда воспринимается как своеобразная благодарность за причастность американского лидера к высокой явке и именно такому решению людей.Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23 –27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%.Ранее 29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Кремле в пятницу, 30 сентября.
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), общество
"Спасибо деду Zа нашу победу": в Донецке поблагодарили Байдена билбордом

В центре Донецка появился билборд с фото Байдена и надписью: "Спасибо деду Zа нашу победу"

16:32 29.09.2022
 
© РИА НовостиБигборд на улице Донецка
Бигборд на улице Донецка - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В центре Донецка появился билборд с фото Байдена и надписью: "Спасибо деду Zа нашу победу", об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
На шутливом рекламном щите, помимо изображения президента США Джозефа Байдена, данные об итогах референдума о вхождении ДНР в состав России.
По словам одной из местных жительниц, шутливое содержание билборда воспринимается как своеобразная благодарность за причастность американского лидера к высокой явке и именно такому решению людей.
"Я вижу это так: если бы он не помогал Украине и не спровоцировал военных на обстрелы республики, то референдум бы не прошел с такой явкой и таким результатом", – сказала она.
Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23 –27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%.
Ранее 29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Кремле в пятницу, 30 сентября.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Общество
 
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