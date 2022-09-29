https://crimea.ria.ru/20220929/kuda-napravyat-mobilizovannykh-i-dobrovoltsev--minoborony-1124666565.html

Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны

Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны

Призванные по мобилизации и добровольцы после подготовки будут направлены на освобожденные территории для обеспечения их обороны. Об этом заявили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T18:02

2022-09-29T18:02

2022-09-29T18:01

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Призванные по мобилизации и добровольцы после подготовки будут направлены на освобожденные территории для обеспечения их обороны. Об этом заявили в Минобороны РФ.Помимо этого, они будут задействоваться в составе подразделений резерва и усиления, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, какие льготы и гарантии предоставляются мобилизованным и их семьям.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация