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Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны
Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны
Призванные по мобилизации и добровольцы после подготовки будут направлены на освобожденные территории для обеспечения их обороны. Об этом заявили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T18:02
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частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Призванные по мобилизации и добровольцы после подготовки будут направлены на освобожденные территории для обеспечения их обороны. Об этом заявили в Минобороны РФ.Помимо этого, они будут задействоваться в составе подразделений резерва и усиления, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, какие льготы и гарантии предоставляются мобилизованным и их семьям.
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частичная мобилизация
Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны

Минобороны: мобилизованные и добровольцы будут оборонять освобожденные территории

18:02 29.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Призванные по мобилизации и добровольцы после подготовки будут направлены на освобожденные территории для обеспечения их обороны. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий", – говорится сообщении.
Помимо этого, они будут задействоваться в составе подразделений резерва и усиления, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, какие льготы и гарантии предоставляются мобилизованным и их семьям.
Частичная мобилизация
 
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