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Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны
Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны
Призванные по мобилизации и добровольцы после подготовки будут направлены на освобожденные территории для обеспечения их обороны. Об этом заявили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T18:02
2022-09-29T18:02
2022-09-29T18:01
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Призванные по мобилизации и добровольцы после подготовки будут направлены на освобожденные территории для обеспечения их обороны. Об этом заявили в Минобороны РФ.Помимо этого, они будут задействоваться в составе подразделений резерва и усиления, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, какие льготы и гарантии предоставляются мобилизованным и их семьям.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация
Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны
Минобороны: мобилизованные и добровольцы будут оборонять освобожденные территории