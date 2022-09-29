Рейтинг@Mail.ru
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220929/covid-nastupaet-v-krymu-i-sevastopole-zafiksirovan-rost-novykh-sluchaev-1124659346.html
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев - РИА Новости Крым, 29.09.2022
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев
В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом еще 350 человек, что на 63 больше показателя минувших суток. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T10:18
2022-09-29T10:18
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120741207_0:182:2936:1833_1920x0_80_0_0_015ababbd0ba5636f3d994ce53f1f229.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом еще 350 человек, что на 63 больше показателя минувших суток.Так, на территории республики зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 181 положительных на COVID-19, рассказали в региональном минздраве.В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы еще 11 человек, выписаны 14. На данный момент в больницах находится 109 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве региона.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии в Севастополе диагноз подтвердили у 94 216 человек, выздоровели 90 890.
https://crimea.ria.ru/20220909/v-rf-rastet-chislo-smertey-ot-koronavirusa---opreshtab-1124453748.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120741207_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_09fd68505f1a39b36d6d5607165834d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев

В Крыму и Севастополе COVID-19 выявили у 350 человек, умерли два пациента

10:18 29.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКовид-госпитали в Туве
Ковид-госпитали в Туве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом еще 350 человек, что на 63 больше показателя минувших суток.
Так, на территории республики зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 181 положительных на COVID-19, рассказали в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 897 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 619 человек, за весь период – 197 260", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы еще 11 человек, выписаны 14. На данный момент в больницах находится 109 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве региона.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии в Севастополе диагноз подтвердили у 94 216 человек, выздоровели 90 890.
Коронавирус
9 сентября, 12:10
В РФ растет число смертей от коронавируса - опрештаб
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Сотрудник СБУ проговорился о цене за убийство Александра Захарченко
11:34В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации
11:23В Севастопольском кафе убили мужчину из-за спора о музыке
11:08На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации
10:55"Северные потоки" повреждены в зоне полного контроля США – МИД
10:19Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы
10:18COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев
10:11Школы Керчи экстренно эвакуировали — власти
10:05ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек
10:00Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота
09:40Стало известно о состоянии раненных при стрельбе в школе Ижевска детей
09:26Индексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году
09:19США заблуждаются в вопросе защиты Крыма – посол Антонов
08:43В Ростуризме рассказали о будущем туристического кешбэка
08:35Швеция обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках"
08:21В России начался серийный выпуск отечественных электрокаров
08:02В двух крымских городах появятся новые автобусные маршруты
07:32О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт
07:03Как запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых
03:11Эксперт заявил о "двойном ударе", меняющем расклад СВО в пользу России
Лента новостейМолния