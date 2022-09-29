https://crimea.ria.ru/20220929/covid-nastupaet-v-krymu-i-sevastopole-zafiksirovan-rost-novykh-sluchaev-1124659346.html

COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев

COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев - РИА Новости Крым, 29.09.2022

COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев

В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом еще 350 человек, что на 63 больше показателя минувших суток. РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T10:18

2022-09-29T10:18

2022-09-29T10:18

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом еще 350 человек, что на 63 больше показателя минувших суток.Так, на территории республики зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 181 положительных на COVID-19, рассказали в региональном минздраве.В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы еще 11 человек, выписаны 14. На данный момент в больницах находится 109 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве региона.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии в Севастополе диагноз подтвердили у 94 216 человек, выздоровели 90 890.

https://crimea.ria.ru/20220909/v-rf-rastet-chislo-smertey-ot-koronavirusa---opreshtab-1124453748.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе