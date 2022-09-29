https://crimea.ria.ru/20220929/covid-nastupaet-v-krymu-i-sevastopole-zafiksirovan-rost-novykh-sluchaev-1124659346.html
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев - РИА Новости Крым, 29.09.2022
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев
В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом еще 350 человек, что на 63 больше показателя минувших суток. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T10:18
2022-09-29T10:18
2022-09-29T10:18
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом еще 350 человек, что на 63 больше показателя минувших суток.Так, на территории республики зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 181 положительных на COVID-19, рассказали в региональном минздраве.В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы еще 11 человек, выписаны 14. На данный момент в больницах находится 109 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве региона.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии в Севастополе диагноз подтвердили у 94 216 человек, выздоровели 90 890.
https://crimea.ria.ru/20220909/v-rf-rastet-chislo-smertey-ot-koronavirusa---opreshtab-1124453748.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев
В Крыму и Севастополе COVID-19 выявили у 350 человек, умерли два пациента
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом еще 350 человек, что на 63 больше показателя минувших суток.
Так, на территории республики зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 206 181 положительных на COVID-19, рассказали в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 897 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 619 человек, за весь период – 197 260", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы еще 11 человек, выписаны 14. На данный момент в больницах находится 109 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве региона.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии в Севастополе диагноз подтвердили у 94 216 человек, выздоровели 90 890.