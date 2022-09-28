Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220928/v-severnoy-osetii-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1124651890.html
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вводится в нескольких районах Северной РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T15:55
2022-09-28T15:56
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124651868_0:53:768:485_1920x0_80_0_0_c4b1d66a52393c444b5dab36cf82fad5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вводится в нескольких районах Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.В связи с этим власти ввели ограничение въезда автотранспорта в Северную Осетию, за исключением машин, зарегистрированных в Северной и Южной Осетии, Грузии. Также ограничение не касается транспорта граждан, которые проживают на территории Северной Осетии-Алании или направляются в республику на отдых.МВД рекомендуется ограничить пропуск на территорию республики легкового автотранспорта, следующего в направлении КПП "Верхний Ларс", в том числе на федеральной автодороге "Кавказ", а также обеспечить правопорядок в местах скопления людей.Ранее власти Северной Осетии сообщили о значительном увеличении потока транспорта через границу с Грузией и заявили, что в ближайшее время на КПП "Верхний Ларс" будет развернут мобилизационный пункт.
https://crimea.ria.ru/20220927/na-kpp-v-severnoy-osetii-otkroyut-mobilizatsionnyy-punkt-voenkomata-1124638290.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124651868_26:0:743:538_1920x0_80_0_0_5f40c6896913ca4ab8ae85e8048f4858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, новости
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности

Въезд транспорта в Северную Осетию ограничен из-за ситуации на границе с Грузией

15:55 28.09.2022 (обновлено: 15:56 28.09.2022)
 
© РИА Новости . Ольга Смольская / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
Люди стоят в очереди у КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вводится в нескольких районах Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.
"Ввести режим повышенной готовности с 28 сентября 2022 г. и до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ г. Владикавказ Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в указе.
В связи с этим власти ввели ограничение въезда автотранспорта в Северную Осетию, за исключением машин, зарегистрированных в Северной и Южной Осетии, Грузии. Также ограничение не касается транспорта граждан, которые проживают на территории Северной Осетии-Алании или направляются в республику на отдых.
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 12:21
На КПП в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт военкомата
МВД рекомендуется ограничить пропуск на территорию республики легкового автотранспорта, следующего в направлении КПП "Верхний Ларс", в том числе на федеральной автодороге "Кавказ", а также обеспечить правопорядок в местах скопления людей.
Ранее власти Северной Осетии сообщили о значительном увеличении потока транспорта через границу с Грузией и заявили, что в ближайшее время на КПП "Верхний Ларс" будет развернут мобилизационный пункт.
 
В миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
16:55Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасности
16:42Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
16:33В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства
16:03В Крыму электричка насмерть сбила 20-летнего парня
15:55В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
15:48Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех
15:27В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей
15:01Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт
14:45В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
14:32В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна
14:16Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье
14:00Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн
13:37ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове
13:23В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов
13:15Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину
13:02Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации
12:17Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти
12:13Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
11:52Как Крым готов к отопительному сезону
Лента новостейМолния