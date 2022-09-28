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В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вводится в нескольких районах Северной РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T15:55
2022-09-28T15:55
2022-09-28T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вводится в нескольких районах Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.В связи с этим власти ввели ограничение въезда автотранспорта в Северную Осетию, за исключением машин, зарегистрированных в Северной и Южной Осетии, Грузии. Также ограничение не касается транспорта граждан, которые проживают на территории Северной Осетии-Алании или направляются в республику на отдых.МВД рекомендуется ограничить пропуск на территорию республики легкового автотранспорта, следующего в направлении КПП "Верхний Ларс", в том числе на федеральной автодороге "Кавказ", а также обеспечить правопорядок в местах скопления людей.Ранее власти Северной Осетии сообщили о значительном увеличении потока транспорта через границу с Грузией и заявили, что в ближайшее время на КПП "Верхний Ларс" будет развернут мобилизационный пункт.
https://crimea.ria.ru/20220927/na-kpp-v-severnoy-osetii-otkroyut-mobilizatsionnyy-punkt-voenkomata-1124638290.html
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в мире, новости
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
Въезд транспорта в Северную Осетию ограничен из-за ситуации на границе с Грузией
15:55 28.09.2022 (обновлено: 15:56 28.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вводится в нескольких районах Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.
"Ввести режим повышенной готовности с 28 сентября 2022 г. и до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ г. Владикавказ Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в указе.
В связи с этим власти ввели ограничение въезда автотранспорта в Северную Осетию, за исключением машин, зарегистрированных в Северной и Южной Осетии, Грузии. Также ограничение не касается транспорта граждан, которые проживают на территории Северной Осетии-Алании или направляются в республику на отдых.
МВД рекомендуется ограничить пропуск на территорию республики легкового автотранспорта, следующего в направлении КПП "Верхний Ларс", в том числе на федеральной автодороге "Кавказ", а также обеспечить правопорядок в местах скопления людей.
Ранее власти Северной Осетии сообщили о значительном увеличении потока транспорта
через границу с Грузией и заявили, что в ближайшее время на КПП "Верхний Ларс" будет развернут мобилизационный пункт.