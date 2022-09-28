https://crimea.ria.ru/20220928/v-severnoy-osetii-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1124651890.html

В Северной Осетии введен режим повышенной готовности

В Северной Осетии введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 28.09.2022

В Северной Осетии введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вводится в нескольких районах Северной РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T15:55

2022-09-28T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вводится в нескольких районах Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.В связи с этим власти ввели ограничение въезда автотранспорта в Северную Осетию, за исключением машин, зарегистрированных в Северной и Южной Осетии, Грузии. Также ограничение не касается транспорта граждан, которые проживают на территории Северной Осетии-Алании или направляются в республику на отдых.МВД рекомендуется ограничить пропуск на территорию республики легкового автотранспорта, следующего в направлении КПП "Верхний Ларс", в том числе на федеральной автодороге "Кавказ", а также обеспечить правопорядок в местах скопления людей.Ранее власти Северной Осетии сообщили о значительном увеличении потока транспорта через границу с Грузией и заявили, что в ближайшее время на КПП "Верхний Ларс" будет развернут мобилизационный пункт.

https://crimea.ria.ru/20220927/na-kpp-v-severnoy-osetii-otkroyut-mobilizatsionnyy-punkt-voenkomata-1124638290.html

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