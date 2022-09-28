https://crimea.ria.ru/20220928/v-kremle-otsenili-vozmozhnosti-byudzheta-posle-prisoedineniya-novykh-regionov-1124648628.html

В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов

В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов - РИА Новости Крым, 28.09.2022

В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов

Российский бюджет выдержит присоединение новых территорий, это потребует серьезной работы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T13:23

2022-09-28T13:23

2022-09-28T13:23

дмитрий песков

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российский бюджет выдержит присоединение новых территорий, это потребует серьезной работы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости."Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа", - сказал представитель Кремля.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. Во всех четырех регионах подавляющее большинство людей поддержали воссоединение с РФ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220928/peskov-otvetil-na-vopros-o-dalneyshem-khode-spetsoperatsii-1124648270.html

https://crimea.ria.ru/20220928/chetyre-osvobozhdennykh-regiona-podderzhali-prisoedinenie-k-rossii-1124645356.html

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, экономика, российская федерация (россия, рф)