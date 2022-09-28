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В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов
В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов
Российский бюджет выдержит присоединение новых территорий, это потребует серьезной работы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T13:23
2022-09-28T13:23
дмитрий песков
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российский бюджет выдержит присоединение новых территорий, это потребует серьезной работы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости."Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа", - сказал представитель Кремля.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. Во всех четырех регионах подавляющее большинство людей поддержали воссоединение с РФ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220928/peskov-otvetil-na-vopros-o-dalneyshem-khode-spetsoperatsii-1124648270.html
https://crimea.ria.ru/20220928/chetyre-osvobozhdennykh-regiona-podderzhali-prisoedinenie-k-rossii-1124645356.html
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, экономика, российская федерация (россия, рф)
В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов

Песков: бюджет России выдержит присоединение новых территорий

13:23 28.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российский бюджет выдержит присоединение новых территорий, это потребует серьезной работы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
"Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа", - сказал представитель Кремля.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
13:02
Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. Во всех четырех регионах подавляющее большинство людей поддержали воссоединение с РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:41
Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Дмитрий ПесковЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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13:23В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов
13:15Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину
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