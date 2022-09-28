https://crimea.ria.ru/20220928/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1124646097.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 222 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 944 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T10:09
2022-09-28T10:09
2022-09-28T10:09
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 222 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 944 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 872 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 406 человек, за весь период – 196 641", – говорится в сообщении.В Севастополе выявлено 65 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 13 человек, выписаны 16, умерли два человека старше 80 лет."На данный момент в больницах находятся 110 пациентов, из них 104 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – уточнили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 103 человека, выздоровели 90 775.
https://crimea.ria.ru/20220927/v-rossii-rost-smertelnoy-statistiki-po-covid-19--opershtab-1124637519.html
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 287 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 222 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 944 положительных на COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 872 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 406 человек, за весь период – 196 641", – говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 65 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 13 человек, выписаны 16, умерли два человека старше 80 лет.
"На данный момент в больницах находятся 110 пациентов, из них 104 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – уточнили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 103 человека, выздоровели 90 775.