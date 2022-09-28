https://crimea.ria.ru/20220928/kinoa-dlya-zdorovya-chem-polezen-produkt-1124651046.html

Киноа для здоровья: чем полезен продукт

Киноа для здоровья: чем полезен продукт - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Киноа для здоровья: чем полезен продукт

Киноа – это ценный для организма продукт, который не имеет глютена и содержит много белка и фосфора. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала врач-диетолог,... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T21:49

2022-09-28T21:49

2022-09-28T21:49

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Киноа – это ценный для организма продукт, который не имеет глютена и содержит много белка и фосфора. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина."Киноа – это даже не крупа, хотя очень похоже по виду на гречку, а по вкусу – на рис. На самом деле киноа ближе к свекле. Это продукт сейчас стал очень модным. Он не содержит глютена, имеет очень высокую питательную ценность и долго поддерживает чувство сытости. Содержит много белка, калия, кальция, клетчатки и очень много фосфора. По количеству фосфора киноа может сравниться с рыбой", – перечислила Соломатина.Еще одним плюсом является его низкий гликемический индекс. Однако есть у киноа и минус - высокая цена. По словам диетолога, стоимость этого импортного продукта в полтора – два раза выше гречки."Так как в России киноа не выращивают, его приходится привозить, а это расходы на логистику, рекламу. Налет экзотики очень удорожает этот продукт. Если вы можете финансово позволить его покупку, приобретайте его. Если нет, замените его гречкой и ли бурым рисом, которые близки к киноа по составу", – отметила диетолог.И добавила, что нет такого экзотического продукта, который нельзя бы было заменить не менее вкусным и полезным отечественным аналогом.Ранее диетологи порекомендовали в качестве ночного перекуса использовать небольшое количество обезжиренного творога или греческого йогурта. Эти продукты быстро насыщают и нормализуют работу кишечника.

https://crimea.ria.ru/20220918/dietolog-nazvala-samye-poleznye-soki-i-nauchila-ikh-gotovit-1124527927.html

https://crimea.ria.ru/20220924/chem-opasna-fruktoza-1124603040.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта