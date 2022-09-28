https://crimea.ria.ru/20220928/armeyskiy-sukhpaek-chto-vkhodit-v-sostav-pitaniya-dlya-voennykh-1124644037.html

Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных

Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных

Армейский сухпаек включает три полноценных приема пищи, сообщает информационный портал "Объясняем.рф". РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T07:45

2022-09-28T07:45

2022-09-28T07:45

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Армейский сухпаек включает три полноценных приема пищи, сообщает информационный портал "Объясняем.рф".В рацион входят, в том числе, галеты, консервированный бекон, печеночный паштет, плавленый сыр и овощная икра. Кроме того, набор питания включает три консервированных вторых блюда, которые упакованы в жестяные герметичные коробочки и могут разогреваться на огне. Это могут быть каша с говядиной, тефтели из говядины или говядина с овощами.Есть в сухпайке и сладости. Например, повидло и армейский шоколад. Дополнение – чай, кофе, фруктовый концентрат, сахар и сухое молоко. Также в набор входят витамины, жвачка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. А еще - спички и горелка с таблетками сухого топлива.По данным портала, есть семь видов пайка, они разнятся набором вторых блюд.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация