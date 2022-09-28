Рейтинг@Mail.ru
Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220928/armeyskiy-sukhpaek-chto-vkhodit-v-sostav-pitaniya-dlya-voennykh-1124644037.html
Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных
Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных
Армейский сухпаек включает три полноценных приема пищи, сообщает информационный портал "Объясняем.рф". РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T07:45
2022-09-28T07:45
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110678/20/1106782073_58:740:1646:1633_1920x0_80_0_0_46a77aab57fd7602263ed245d6e1d6fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Армейский сухпаек включает три полноценных приема пищи, сообщает информационный портал "Объясняем.рф".В рацион входят, в том числе, галеты, консервированный бекон, печеночный паштет, плавленый сыр и овощная икра. Кроме того, набор питания включает три консервированных вторых блюда, которые упакованы в жестяные герметичные коробочки и могут разогреваться на огне. Это могут быть каша с говядиной, тефтели из говядины или говядина с овощами.Есть в сухпайке и сладости. Например, повидло и армейский шоколад. Дополнение – чай, кофе, фруктовый концентрат, сахар и сухое молоко. Также в набор входят витамины, жвачка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. А еще - спички и горелка с таблетками сухого топлива.По данным портала, есть семь видов пайка, они разнятся набором вторых блюд.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110678/20/1106782073_140:667:1428:1633_1920x0_80_0_0_06f5c1041c71863643313cc01a5eb8ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация
Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных

Что входит в состав армейского сухпайка

07:45 28.09.2022
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоСуточный паек делят поровну
Суточный паек делят поровну - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Армейский сухпаек включает три полноценных приема пищи, сообщает информационный портал "Объясняем.рф".
В рацион входят, в том числе, галеты, консервированный бекон, печеночный паштет, плавленый сыр и овощная икра. Кроме того, набор питания включает три консервированных вторых блюда, которые упакованы в жестяные герметичные коробочки и могут разогреваться на огне. Это могут быть каша с говядиной, тефтели из говядины или говядина с овощами.
Есть в сухпайке и сладости. Например, повидло и армейский шоколад. Дополнение – чай, кофе, фруктовый концентрат, сахар и сухое молоко. Также в набор входят витамины, жвачка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. А еще - спички и горелка с таблетками сухого топлива.
По данным портала, есть семь видов пайка, они разнятся набором вторых блюд.
Частичная мобилизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16"Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа
09:07В Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенка
08:45Вирусы с глазами: бактериофаги оказались способны "видеть" людей
08:41Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России
08:32Эксперты назвали самую модную одежду на зиму
08:23Ухудшение слуха: что делать
07:45Армейский сухпаек: что входит в состав питания для военных
07:15Назван "кофейный" секрет здоровья
03:32Украинский вариант: пойдет ли НАТО на большую войну с РФ
00:01Дожди возвращаются: прогноз погоды для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
22:01Главные новости и заявления дня: 27 сентября
21:59Как стереть свои данные из Сети — советы эксперта
21:22Диетологи назвали дюжину продуктов для ночного перекуса
20:34Чем закончится противостояние Москвы и Риги – мнение посла РФ
20:11Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды
19:31Как помогут семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске
18:41В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей
18:05ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа
17:43Скончался журналист "России сегодня" Олег Щедров
Лента новостейМолния