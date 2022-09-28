https://crimea.ria.ru/20220928/Kakoy-segodnya-prazdnik-28-sentyabrya_-1118768390.html

Какой сегодня праздник: 28 сентября

Какой сегодня праздник: 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Какой сегодня праздник: 28 сентября

28 сентября в мире отмечают День борьбы против бешенства, а в России – День работника атомной промышленности. В 1937 году были образованы Алтайский край и... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T00:00

2022-09-28T00:00

2022-09-28T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 28 сентября в мире отмечают День борьбы против бешенства, а в России – День работника атомной промышленности. В 1937 году были образованы Алтайский край и Новосибирская область, а родились в этот день Конфуций и Марчелло Мастрояни.Что празднуют в мире28 сентября весь мир отмечает День борьбы против бешенства. Он был учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю за этим заболеванием в 2007 году. Дату выбрали не случайно: в 1895 году в этот день умер один из создателей вакцины от бешенства Луи Пастер.Кроме того, в этот день отмечается Международный день доступа к информации или Международный день права знать, учрежденный ЮНЕСКО в 2015 году. Один из принципов Всеобщей Декларации прав человека говорит, что любой житель планеты имеет право искать, получать и распространять информацию. Правда, если это не противоречит законодательству.В России же 28 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники атомной промышленности. Праздник был учрежден в июне 2005 года и приурочен к выходу распоряжения Государственного комитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Кстати, первая в мире атомная электростанция была построена в СССР в 1954 году в городе Обнинске. Она была оснащена уран-графитовым реактором типа "Атом мирный" мощностью 5 МВт. Эта АЭС безаварийно проработала полстолетия.Знаменательные события28 сентября 1937 года в РСФСР был упразднен Западно-Сибирский край и созданы Новосибирская область и Алтайский край. У первого субъекта административным центром был выбран Новосибирск, у второго – Барнаул.В 1958 году во Франции после проведения референдума была принята конституция Пятой Республики, по которой страна живет до этих пор. С этих пор президент страны получил более серьезные права, мог распустить парламент. "Президент руководит, правительство – управляет, парламент – законодательствует", - так описал сущность французских институтов французский дипломат Доминик Мари Франсуа Рене Галузо де Вильпен.28 сентября 1972 года известный советский комментатор Николай Озеров произнес свою легендарную фразу "Такой хоккей нам не нужен!". В тот день он комментировал матч между сборными СССР и Канады. Под конец игры счет был равный, но за 34 секунды до конца канадцы все же забросили победную шайбу, что и спровоцировало Озерова произнести эти слова.Индия никогда не славилась своей космической программой, но 28 сентября 2009 года специалистам страны удалось доказать, что их корабли тоже не зря бороздят космическое пространство. Их зонд Chandrayaan-1 или "Лунный корабль" помог обнаружить воду на Луне.Кто родился28 сентября около 551 года в Китае в Цюйфу родился мыслитель и философ Конфуций. В своих трудах философ выделил пять постоянств праведного человека: милосердие, справедливость, верность обычаям, благоразумие и искренность. Кроме того, Конфуцию приписывают большое количество письменных трудов, однако пока большинство ученых сходятся во мнении, что единственная его авторская работа – "Беседы и суждения".В этот день 1797 года в Санкт-Петербурге родился граф Федор Петрович Литке, русский мореплаватель, географ и исследователь Арктики, долго время занимал должность президента Академии наук. За время его работы на этой должности были расширены средства главной физической обсерватории, метеорологической и магнитной обсерваторий в Павловске, увеличено число премий за научные и литературные произведения и многое другое.28 сентября 1903 года в Киеве родился легендарный советский кинодраматург Алексей Каплер, который стал еще известнее благодаря передаче "Кинопанарома", бессменным ведущим которой являлся. Прошел Великую Отечественную войну в должности военного корреспондента, правда – не всю. В 1942 году решил "приударить" за дочерью Иосифа Сталина Светланой и уже в 1943 году по обвинению в антисоветской агитации был отправлен в Воркуту. Несмотря на то, что ему было запрещено возвращаться в Москву – все же приехал и был опять отправлен на восток страны. Реабилитировали его только после смерти Сталина, после чего карьера Каплера пошла в гору и он даже получил работу во ВГИКе. Именно Каплер был соавтором сценариев к фильмам "Три товарища", "Полосатый рейс", "Человек-амфибия", "Синяя птица" и других.В 1924 году 28 сентября в Италии родился Марчелло Мастрояни, известнейший итальянский актер, один из любимых актеров режиссера Федерико Феллини. Особенно восторженно критики встретили Марчелло Мастрояни в фильме другого классика - Микеланджело Антониони - "Ночь". Всего же за свою жизнь он снялся в 79 картинах, среди которых "Сладкая жизнь", "Брак по-итальянски", "Подсолнухи", "Благородный венецианец по прозвищу "Полосатая Задница", "Второе дыхание" и многие другие.И в этот же день только в 1934 году родилась актриса, которая сыграла с Мастрояни в нескольких фильмах. Речь идет о француженке Брижит Бардо. В юном возрасте Бардо заинтересовались фотографы журнала Elle, которые постоянно предлагали ей съемки для обложек новых номеров. Первые актерские пробы оказались провальными: критики разнесли в пух и прах актерскую игру француженки. А вот мировую известность она получила после фильма "И Бог создал женщину". Для 50-х годов прошлого века это был провокационный фильм, который за откровенные сцены осудила католическая церковь. Тем не менее, после этой ленты у актрисы не было никаких проблем с поиском работы: ей предлагали ведущие роли в фильмах и баснословные на то время гонорары.В этот день 1976 года в селе Рубежное Луганской области родился мальчик Федя. Семья, мягко говоря, жила бедно: отец Федора – сварщик, мать – преподаватель ПТУ и размещаться им приходилось в коммуналке, причем в жуткой тесноте, ведь всего в семье Емельяненко было четверо детей. Федор с 10 лет начал проявлять интерес к дзюдо и самбо. Итог известен многим почитателям боевых искусств: Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, в мире, культура