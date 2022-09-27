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Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник
Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник
Во вторник в Крыму будет тепло и без осадков, лишь вечером в западных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет тепло и без осадков, лишь вечером в западных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 25...27 градусов тепла.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.В Ялте, Алуште без осадков, ночью +14…16, днем до +26.В Евпатории +16…18 ночью, до +25 днем, тоже без осадков/В Феодосии, Судаке, Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +15…17, днем +23…25.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +21, в Алуште, Евпатории,Севастополе +20, в Черноморском + 19, в Феодосии +18, в Керченском проливе и в Азовском море +17.В западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20220925/leto-v-finale-sentyabrya-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1124598336.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, погода в крыму, крымская погода
Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 27 сентября

00:01 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет тепло и без осадков, лишь вечером в западных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +18, днем +24…29, в горах +17…22. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 25...27 градусов тепла.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.
Осень - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 18:55Радио "Спутник в Крыму"
Лето в финале сентября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
В Ялте, Алуште без осадков, ночью +14…16, днем до +26.
В Евпатории +16…18 ночью, до +25 днем, тоже без осадков/
В Феодосии, Судаке, Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +15…17, днем +23…25.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты +21, в Алуште, Евпатории,Севастополе +20, в Черноморском + 19, в Феодосии +18, в Керченском проливе и в Азовском море +17.
В западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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