https://crimea.ria.ru/20220927/skladyvaem-zontiki-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1124632622.html

Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник

Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник

Во вторник в Крыму будет тепло и без осадков, лишь вечером в западных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T00:01

2022-09-27T00:01

2022-09-27T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет тепло и без осадков, лишь вечером в западных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 25...27 градусов тепла.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.В Ялте, Алуште без осадков, ночью +14…16, днем до +26.В Евпатории +16…18 ночью, до +25 днем, тоже без осадков/В Феодосии, Судаке, Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +15…17, днем +23…25.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +21, в Алуште, Евпатории,Севастополе +20, в Черноморском + 19, в Феодосии +18, в Керченском проливе и в Азовском море +17.В западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20220925/leto-v-finale-sentyabrya-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1124598336.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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