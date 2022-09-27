https://crimea.ria.ru/20220927/mintsifry-rekomendovalo-osvobodit-ot-mobilizatsii-195-spetsialnostey-1124634892.html
Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей
Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей
Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации представителей 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T09:23
2022-09-27T09:23
2022-09-27T09:23
частичная мобилизация
крым
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации представителей 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от призыва для специалистов IT и связи. Полный список опубликован в Telegram-канале ведомства.При этом в Минцифры подчеркнули, что само по себе наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации не дает права на освобождение от частичной мобилизации, поскольку "необходимо также выполнять критически важные функции".Во вторник ведомство откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление должен оформлять сам сотрудник, но к документу потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится. При этом получить эту форму необходимо до подачи заявления.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Однако есть ряд категорий граждан, которые не подпадают под призыв. РИА Новости Крым собрали полный список не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации в России для участия в СВО.
https://crimea.ria.ru/20220927/bank-otkazal-v-kreditnykh-kanikulakh-mobilizovannomu--kuda-obraschatsya-1124631724.html
https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация, крым, общество, специальная военная операция рф на украине
Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей
Минцифры рекомендовало освободить от частичной мобилизации работников 195 специальностей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации представителей 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от призыва для специалистов IT и связи. Полный список опубликован в Telegram-канале ведомства.
"Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости", — говорится в сообщении.
При этом в Минцифры подчеркнули, что само по себе наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации не дает права на освобождение от частичной мобилизации, поскольку "необходимо также выполнять критически важные функции".
Во вторник ведомство откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление должен оформлять сам сотрудник, но к документу потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится. При этом получить эту форму необходимо до подачи заявления.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ.
Однако есть ряд категорий граждан, которые не подпадают под призыв
. РИА Новости Крым собрали полный список не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации в России для участия в СВО.