https://crimea.ria.ru/20220927/mintsifry-rekomendovalo-osvobodit-ot-mobilizatsii-195-spetsialnostey-1124634892.html

Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей

Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей

Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации представителей 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T09:23

2022-09-27T09:23

2022-09-27T09:23

частичная мобилизация

крым

общество

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации представителей 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от призыва для специалистов IT и связи. Полный список опубликован в Telegram-канале ведомства.При этом в Минцифры подчеркнули, что само по себе наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации не дает права на освобождение от частичной мобилизации, поскольку "необходимо также выполнять критически важные функции".Во вторник ведомство откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление должен оформлять сам сотрудник, но к документу потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится. При этом получить эту форму необходимо до подачи заявления.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Однако есть ряд категорий граждан, которые не подпадают под призыв. РИА Новости Крым собрали полный список не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации в России для участия в СВО.

https://crimea.ria.ru/20220927/bank-otkazal-v-kreditnykh-kanikulakh-mobilizovannomu--kuda-obraschatsya-1124631724.html

https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, крым, общество, специальная военная операция рф на украине