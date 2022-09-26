https://crimea.ria.ru/20220926/kak-spravitsya-s-gnevom--sovety-psikhologa-1124618785.html

Как справиться с гневом – советы психолога

Как справиться с гневом – советы психолога - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Как справиться с гневом – советы психолога

Переживать негативные эмоции нужно с помощью физической реакции – слез, дыхательных практик или выполнения накопившихся задач, считает клинический психолог... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T08:23

2022-09-26T08:23

2022-09-26T08:23

психология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Переживать негативные эмоции нужно с помощью физической реакции – слез, дыхательных практик или выполнения накопившихся задач, считает клинический психолог Мария Бабушкина.В преодолении негативных эмоций, в том числе злости, Бабушкина советует брать пример с животных, которые в случае негативной реакции рычат, бегут, нападают или кричат. По мнению эксперта, переживания гнева через движение или действие – весьма действенный способ.Психолог уточнила, что негативные эмоции будут копиться и неприятно напоминать о себе до тех пор, пока не получат реакции со стороны тела. Таким образом, действия помогают облегчить внутреннее состояние и избавиться от тревоги и назойливых мыслей."Дышите глубже, двигайтесь, гуляйте, плачьте, обнимайте близких… Сделайте дело, которое давно откладывали: например, разберите накопившиеся на телефоне фотографии, приготовьте пирог, который давно просили родные, приберитесь в ванной, почитайте давно отложенную книгу", – посоветовала Бабушкина.Ранее психолог Крупин рассказал, как помочь близким побороть усталость от новостей.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество