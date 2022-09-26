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Как справиться с гневом – советы психолога
Как справиться с гневом – советы психолога - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Как справиться с гневом – советы психолога
Переживать негативные эмоции нужно с помощью физической реакции – слез, дыхательных практик или выполнения накопившихся задач, считает клинический психолог... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T08:23
2022-09-26T08:23
2022-09-26T08:23
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Переживать негативные эмоции нужно с помощью физической реакции – слез, дыхательных практик или выполнения накопившихся задач, считает клинический психолог Мария Бабушкина.В преодолении негативных эмоций, в том числе злости, Бабушкина советует брать пример с животных, которые в случае негативной реакции рычат, бегут, нападают или кричат. По мнению эксперта, переживания гнева через движение или действие – весьма действенный способ.Психолог уточнила, что негативные эмоции будут копиться и неприятно напоминать о себе до тех пор, пока не получат реакции со стороны тела. Таким образом, действия помогают облегчить внутреннее состояние и избавиться от тревоги и назойливых мыслей."Дышите глубже, двигайтесь, гуляйте, плачьте, обнимайте близких… Сделайте дело, которое давно откладывали: например, разберите накопившиеся на телефоне фотографии, приготовьте пирог, который давно просили родные, приберитесь в ванной, почитайте давно отложенную книгу", – посоветовала Бабушкина.Ранее психолог Крупин рассказал, как помочь близким побороть усталость от новостей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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психология, общество
Как справиться с гневом – советы психолога
Психолог Бабушкина рассказала о способах переживания негативных эмоций
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Переживать негативные эмоции нужно с помощью физической реакции – слез, дыхательных практик или выполнения накопившихся задач, считает клинический психолог Мария Бабушкина.
В преодолении негативных эмоций, в том числе злости, Бабушкина советует брать пример с животных, которые в случае негативной реакции рычат, бегут, нападают или кричат. По мнению эксперта, переживания гнева через движение или действие – весьма действенный способ.
"Да, иногда мы не можем мгновенно отреагировать на агрессию телом. Только словами. Но позже, вспоминая об этой ситуации, мы можем жаловаться другому, можем пойти на пробежку, заняться растяжкой, потопать, зарычать, разрыдаться... И после этого становится легче", – цитирует специалиста "Мослента".
Психолог уточнила, что негативные эмоции будут копиться и неприятно напоминать о себе до тех пор, пока не получат реакции со стороны тела. Таким образом, действия помогают облегчить внутреннее состояние и избавиться от тревоги и назойливых мыслей.
"Дышите глубже, двигайтесь, гуляйте, плачьте, обнимайте близких… Сделайте дело, которое давно откладывали: например, разберите накопившиеся на телефоне фотографии, приготовьте пирог, который давно просили родные, приберитесь в ванной, почитайте давно отложенную книгу", – посоветовала Бабушкина.