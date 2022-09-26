https://crimea.ria.ru/20220926/chp-na-gazoprovode-severnyy-potok--2-proizoshlo-v-vodakh-danii-1124631017.html

ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании

ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании - РИА Новости Крым, 26.09.2022

ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании

Чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T20:39

2022-09-26T20:39

2022-09-26T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм. Об этом со ссылкой на комментарий оператора Nord Stream 2 AG пишет РИА Новости.26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.

https://crimea.ria.ru/20220926/na-odnoy-iz-nitok-severnogo-potoka--2-proizoshlo-chp-1124628066.html

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