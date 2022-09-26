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ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании
ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании - РИА Новости Крым, 26.09.2022
ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании
Чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T20:39
2022-09-26T20:39
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм. Об этом со ссылкой на комментарий оператора Nord Stream 2 AG пишет РИА Новости.26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.
https://crimea.ria.ru/20220926/na-odnoy-iz-nitok-severnogo-potoka--2-proizoshlo-chp-1124628066.html
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в мире, происшествия, новости
ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании

ЧП на газопроводе "Северный поток – 2": в водах Дании установлена охранная зона в 5 миль

20:39 26.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТрубы для газопровода "Северный поток — 2"
Трубы для газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм. Об этом со ссылкой на комментарий оператора Nord Stream 2 AG пишет РИА Новости.
"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль", – сказано в сообщении.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии / Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
15:39
На одной из ниток "Северного потока – 2" произошло ЧП
26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.
 
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