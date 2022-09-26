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Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан
Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о передвижениях граждан во время частичной мобилизации в стране. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T18:58
2022-09-26T19:09
министерство обороны рф
частичная мобилизация
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о передвижениях граждан во время частичной мобилизации в стране. Согласно сообщению ведомства, опубликованного в Telegram-канале, ограничений на передвижения нет.Ранее в Кремле сообщали, что решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе и подчеркнул, что план по призыву выполнен в полном объеме.
https://crimea.ria.ru/20220926/v-kremle-otsenili-vozmozhnost-zakrytiya-granits-iz-za-mobilizatsii-1124627738.html
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министерство обороны рф, частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф), общество
Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан

МО: ограничений в передвижении граждан во время частичной мобилизации не предусматривается

18:58 26.09.2022 (обновлено: 19:09 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о передвижениях граждан во время частичной мобилизации в стране.
Согласно сообщению ведомства, опубликованного в Telegram-канале, ограничений на передвижения нет.
"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — сообщили в Минобороны РФ.
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
15:16
В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации
Ранее в Кремле сообщали, что решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе и подчеркнул, что план по призыву выполнен в полном объеме.
 
Министерство обороны РФЧастичная мобилизацияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
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