https://crimea.ria.ru/20220926/chastichnaya-mobilizatsiya-minoborony-dalo-poyasnenie-o-peredvizheniyakh-grazhdan-1124630395.html

Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан

Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о передвижениях граждан во время частичной мобилизации в стране. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T18:58

2022-09-26T18:58

2022-09-26T19:09

министерство обороны рф

частичная мобилизация

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о передвижениях граждан во время частичной мобилизации в стране. Согласно сообщению ведомства, опубликованного в Telegram-канале, ограничений на передвижения нет.Ранее в Кремле сообщали, что решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе и подчеркнул, что план по призыву выполнен в полном объеме.

https://crimea.ria.ru/20220926/v-kremle-otsenili-vozmozhnost-zakrytiya-granits-iz-za-mobilizatsii-1124627738.html

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министерство обороны рф, частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф), общество