https://crimea.ria.ru/20220926/v-kremle-otsenili-vozmozhnost-zakrytiya-granits-iz-za-mobilizatsii-1124627738.html
В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации
В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации
Решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T15:16
2022-09-26T15:16
2022-09-26T18:40
российская федерация (россия, рф)
общество
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости."Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — сказал Песков в комментарии журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас в информационном поле фейков больше, чем правды, вбросы фиксируются и со стороны врагов, и со стороны "домашних истериков". Поэтому власти призывают россиян осторожно относиться "ко всем сливам"."Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — заключил Песков.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе и подчеркнул, что план по призыву выполнен в полном объеме.
https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html
https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizovannym-rossiyanam-sokhranyat-rabotu-i-zaschitayut-sluzhbu-v-stazh-1124624457.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), общество, частичная мобилизация
В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации
Решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось – Кремль
15:16 26.09.2022 (обновлено: 18:40 26.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — сказал Песков в комментарии журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас в информационном поле фейков больше, чем правды, вбросы фиксируются и со стороны врагов, и со стороны "домашних истериков". Поэтому власти призывают россиян осторожно относиться "ко всем сливам".
"Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — заключил Песков.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении
мобилизационных мероприятий в регионе и подчеркнул, что план по призыву выполнен в полном объеме.