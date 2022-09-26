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В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации
В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации
Решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T15:16
2022-09-26T18:40
российская федерация (россия, рф)
общество
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости."Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — сказал Песков в комментарии журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас в информационном поле фейков больше, чем правды, вбросы фиксируются и со стороны врагов, и со стороны "домашних истериков". Поэтому власти призывают россиян осторожно относиться "ко всем сливам"."Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — заключил Песков.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе и подчеркнул, что план по призыву выполнен в полном объеме.
https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html
https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizovannym-rossiyanam-sokhranyat-rabotu-i-zaschitayut-sluzhbu-v-stazh-1124624457.html
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российская федерация (россия, рф), общество, частичная мобилизация
В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации

Решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось – Кремль

15:16 26.09.2022 (обновлено: 18:40 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — сказал Песков в комментарии журналистам.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
13:59
Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас в информационном поле фейков больше, чем правды, вбросы фиксируются и со стороны врагов, и со стороны "домашних истериков". Поэтому власти призывают россиян осторожно относиться "ко всем сливам".
"Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — заключил Песков.
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
11:40
Мобилизованным россиянам сохранят работу и засчитают службу в стаж
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе и подчеркнул, что план по призыву выполнен в полном объеме.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоЧастичная мобилизация
 
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