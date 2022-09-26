https://crimea.ria.ru/20220926/v-kremle-otsenili-vozmozhnost-zakrytiya-granits-iz-za-mobilizatsii-1124627738.html

В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации

В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации - РИА Новости Крым, 26.09.2022

В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации

Решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T15:16

2022-09-26T15:16

2022-09-26T18:40

российская федерация (россия, рф)

общество

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Решений о закрытии границ в связи с объявленной в России частичной мобилизацией на данный момент не принималось. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости."Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — сказал Песков в комментарии журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас в информационном поле фейков больше, чем правды, вбросы фиксируются и со стороны врагов, и со стороны "домашних истериков". Поэтому власти призывают россиян осторожно относиться "ко всем сливам"."Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — заключил Песков.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе и подчеркнул, что план по призыву выполнен в полном объеме.

https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html

https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizovannym-rossiyanam-sokhranyat-rabotu-i-zaschitayut-sluzhbu-v-stazh-1124624457.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, частичная мобилизация