https://crimea.ria.ru/20220926/chast-kryma-v-ponedelnik-do-vechera-ostalas-bez-vody--adresa-1124623420.html
Часть Крыма в понедельник до вечера осталась без воды – адреса
Часть Крыма в понедельник до вечера осталась без воды – адреса - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Часть Крыма в понедельник до вечера осталась без воды – адреса
Часть Крыма в понедельник из-за ремонтных работ на сетях до вечера останется без воды, сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T10:40
2022-09-26T10:40
2022-09-26T10:40
крым
вода в крыму
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник из-за ремонтных работ на сетях до вечера останется без воды, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".По данным компании, в Симферополе до 16.00 будет частично ограничено водоснабжение улиц Красноармейской, Крылова, Чехова, а также прилегающих улиц и переулков.В Керчи ориентировочно до 17.00 без воды улицы Генерала Петрова, Сипягина, Чапаева, Крестьянская, Береговая, Новобаксянская, Жуковского, Кубанская, Радищева, Минина, Собино, Тарасенко, Прохладная, Спартака, 3, 5, 7, микрорайон Третий Самострой, Кавказская, Маяка, Дейкало, Цибизов, переулки Рабочий, и Ремесленный, поселок Опасное. В алуштинском селе Приветное до трех часов дня отключение по улицам Садовой, Горького и в Школьном переулке.В бахчисарайском селе Фурмановка до 17.00 без воды улица Буденного, в Виноградном Ленинского района - улица Мичурина. В Джанкое в первой половине дня без воды переулок Днепропетровский, улицы Кутузова, Суворова, Гагарина, частично Новоалександровская.
https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник из-за ремонтных работ на сетях до вечера останется без воды, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
По данным компании, в Симферополе до 16.00 будет частично ограничено водоснабжение улиц Красноармейской, Крылова, Чехова, а также прилегающих улиц и переулков.
В Керчи ориентировочно до 17.00 без воды улицы Генерала Петрова, Сипягина, Чапаева, Крестьянская, Береговая, Новобаксянская, Жуковского, Кубанская, Радищева, Минина, Собино, Тарасенко, Прохладная, Спартака, 3, 5, 7, микрорайон Третий Самострой, Кавказская, Маяка, Дейкало, Цибизов, переулки Рабочий, и Ремесленный, поселок Опасное.
В алуштинском селе Приветное до трех часов дня отключение по улицам Садовой, Горького и в Школьном переулке.
В бахчисарайском селе Фурмановка до 17.00 без воды улица Буденного, в Виноградном Ленинского района - улица Мичурина. В Джанкое в первой половине дня без воды переулок Днепропетровский, улицы Кутузова, Суворова, Гагарина, частично Новоалександровская.