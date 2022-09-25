https://crimea.ria.ru/20220925/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1124615647.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрирован 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 258 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T10:26
2022-09-25T10:26
2022-09-25T10:26
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 258 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлено 198 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 8 человек, выписаны одиннадцать, смертей от ковид не зарегистрировано."На данный момент в больницах находятся 125 пациентов, из них 112 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – уточнили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 933 человека, выздоровели 90 599.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 535 новых случаев COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 258 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 35 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 814 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 301 человек, за весь период – 195 633", – говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 198 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 8 человек, выписаны одиннадцать, смертей от ковид не зарегистрировано.
"На данный момент в больницах находятся 125 пациентов, из них 112 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – уточнили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 933 человека, выздоровели 90 599.