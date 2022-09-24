Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220924/v-sevastopole-arestovali-mashiny-zlostnykh-narushiteley-pdd-1124608504.html
В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД
В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД - РИА Новости Крым, 24.09.2022
В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД
В Севастополе арестованы автомобили двух злостных нарушителей ПДД, которые на двоих насобирали почти 300 неоплаченных штрафов. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T19:58
2022-09-24T19:58
закон и право
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/08/1119234734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d18a3a7ffa707e33c5b339d21852d3e6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе арестованы автомобили двух злостных нарушителей ПДД, которые на двоих насобирали почти 300 неоплаченных штрафов. Об этом сообщили в региональном МВД."Сотрудники ГИБДД выявили и задержали 36-летнего водителя, своевременно не уплатившего 223 штрафа за нарушения ПДД РФ на общую сумму 124 тысячи рублей, а также 26-летнюю автоледи, накопившую задолженность на сумму 35 тысяч рублей за 66 нарушений ПДД РФ", - говорится в сообщении полиции.На место задержания прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов Севастополя. Должникам предложил оплатить административные штрафы в тот же день, однако оба автомобилиста этого не сделали. В итоге на транспортные средства наложен арест."В указанных случаях при надлежащем внимании к вопросу исполнения наказаний за нарушения ПДД РФ, водители с учетом 50% скидки могли уплатить штрафы, в первом случае 62 тысячи рублей, а придется заплатить 124 тысячи рублей плюс 223 тысячи рублей исполнительского сбора. Во втором случае 17,5 тысяч рублей, а заплатит 35 тысяч рублей плюс 66 тысяч рублей исполнительского сбора", - заключили в МВД.
https://crimea.ria.ru/20220903/osago-nachalo-kontsa--ekspert-predrek-massovyy-otkaz-lyudey-ot-strakhovki-1124385146.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/08/1119234734_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89e356c868657f84bd433d83f3c69908.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, севастополь, общество
В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД

В Севастополе водитель насобирал 233 штрафа за нарушение ПДД

19:58 24.09.2022
 
© Фото пресс-центра МВД по РКСотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя
© Фото пресс-центра МВД по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе арестованы автомобили двух злостных нарушителей ПДД, которые на двоих насобирали почти 300 неоплаченных штрафов. Об этом сообщили в региональном МВД.
"Сотрудники ГИБДД выявили и задержали 36-летнего водителя, своевременно не уплатившего 223 штрафа за нарушения ПДД РФ на общую сумму 124 тысячи рублей, а также 26-летнюю автоледи, накопившую задолженность на сумму 35 тысяч рублей за 66 нарушений ПДД РФ", - говорится в сообщении полиции.
На место задержания прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов Севастополя. Должникам предложил оплатить административные штрафы в тот же день, однако оба автомобилиста этого не сделали. В итоге на транспортные средства наложен арест.
В МВД напомнили, что административные штрафы за нарушения ПДД могут быть оплачены с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Общий срок добровольной уплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Таким образом водители могли сэкономить, но теперь им придется заплатить еще больше.
"В указанных случаях при надлежащем внимании к вопросу исполнения наказаний за нарушения ПДД РФ, водители с учетом 50% скидки могли уплатить штрафы, в первом случае 62 тысячи рублей, а придется заплатить 124 тысячи рублей плюс 223 тысячи рублей исполнительского сбора. Во втором случае 17,5 тысяч рублей, а заплатит 35 тысяч рублей плюс 66 тысяч рублей исполнительского сбора", - заключили в МВД.
Рублевые купюры и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 03:07
ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки
 
Закон и правоСевастопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД
19:21Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку
18:45Частичная мобилизация в России и долгожданные референдумы: топ недели
18:28Контрактникам-иностранцам упростили получение российского гражданства
18:14В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации
17:51Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме
17:03Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет
16:31За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон
16:15Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен
15:48Референдум в Севастополе: что увидели международные наблюдатели
15:21Максимум с мая: оперштаб сообщил о росте смертности от COVID-19
14:48Украинский МиГ и семь беспилотников сбили российские военные за сутки
14:30В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта
14:11Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС
13:56Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ
13:40В Крыму выпал снег
13:03Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра
12:29Резкий рост: в Севастополе скачок заболеваемости COVID-19
12:10Обрушение дома в Сакском районе - делом занялись прокуратура и Следком
11:53Сорвать референдум: Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР
Лента новостейМолния