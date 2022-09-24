https://crimea.ria.ru/20220924/v-sevastopole-arestovali-mashiny-zlostnykh-narushiteley-pdd-1124608504.html

В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД

В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД - РИА Новости Крым, 24.09.2022

В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД

В Севастополе арестованы автомобили двух злостных нарушителей ПДД, которые на двоих насобирали почти 300 неоплаченных штрафов. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T19:58

2022-09-24T19:58

2022-09-24T19:58

закон и право

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе арестованы автомобили двух злостных нарушителей ПДД, которые на двоих насобирали почти 300 неоплаченных штрафов. Об этом сообщили в региональном МВД."Сотрудники ГИБДД выявили и задержали 36-летнего водителя, своевременно не уплатившего 223 штрафа за нарушения ПДД РФ на общую сумму 124 тысячи рублей, а также 26-летнюю автоледи, накопившую задолженность на сумму 35 тысяч рублей за 66 нарушений ПДД РФ", - говорится в сообщении полиции.На место задержания прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов Севастополя. Должникам предложил оплатить административные штрафы в тот же день, однако оба автомобилиста этого не сделали. В итоге на транспортные средства наложен арест."В указанных случаях при надлежащем внимании к вопросу исполнения наказаний за нарушения ПДД РФ, водители с учетом 50% скидки могли уплатить штрафы, в первом случае 62 тысячи рублей, а придется заплатить 124 тысячи рублей плюс 223 тысячи рублей исполнительского сбора. Во втором случае 17,5 тысяч рублей, а заплатит 35 тысяч рублей плюс 66 тысяч рублей исполнительского сбора", - заключили в МВД.

https://crimea.ria.ru/20220903/osago-nachalo-kontsa--ekspert-predrek-massovyy-otkaz-lyudey-ot-strakhovki-1124385146.html

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закон и право, севастополь, общество