https://crimea.ria.ru/20220924/ukrainskiy-mig-i-sem-bespilotnikov-sbili-rossiyskie-voennye-za-sutki-1124611117.html
Украинский МиГ и семь беспилотников сбили российские военные за сутки
Украинский МиГ и семь беспилотников сбили российские военные за сутки - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Украинский МиГ и семь беспилотников сбили российские военные за сутки
Российские военные сбили за сутки украинский МиГ-29, семь беспилотников и более 40 ракет. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T14:48
2022-09-24T14:48
2022-09-24T14:48
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные сбили за сутки украинский МиГ-29, семь беспилотников и более 40 ракет. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области. В воздухе уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220924/prorvavshikhsya-na-zaporozhe-ukrainskikh-diversantov-neytralizovali--1124608297.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Украинский МиГ и семь беспилотников сбили российские военные за сутки
ВС РФ сбили за сутки украинский МиГ-29, семь беспилотников и более 40 ракет
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные сбили за сутки украинский МиГ-29, семь беспилотников и более 40 ракет. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM, был сбит российским истребителем в Днепропетровской области.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области.
В воздухе уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области.
Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники.