https://crimea.ria.ru/20220924/sredstva-pvo-sbili-bayraktar-letevshiy-v-storonu-zaporozhskoy-aes-1124610770.html

Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС

Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС

ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, над Каховским водохранилищем был сбит беспилотник Bayraktar, летевший в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T14:11

2022-09-24T14:11

2022-09-24T14:12

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, над Каховским водохранилищем был сбит беспилотник Bayraktar, летевший в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили в Минобороны.В то же время артиллерия ВСУ обстреляла дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от электростанции. Из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российские артиллеристы подавили противника.Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, добавили в ведомстве.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html

https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот