https://crimea.ria.ru/20220924/sredstva-pvo-sbili-bayraktar-letevshiy-v-storonu-zaporozhskoy-aes-1124610770.html
Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС
Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС
ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, над Каховским водохранилищем был сбит беспилотник Bayraktar, летевший в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T14:11
2022-09-24T14:11
2022-09-24T14:12
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, над Каховским водохранилищем был сбит беспилотник Bayraktar, летевший в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили в Минобороны.В то же время артиллерия ВСУ обстреляла дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от электростанции. Из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российские артиллеристы подавили противника.Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, добавили в ведомстве.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот
Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС
Над Каховским водохранилищем сбили Bayraktar, летевший в сторону ЗАЭС
14:11 24.09.2022 (обновлено: 14:12 24.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, над Каховским водохранилищем был сбит беспилотник Bayraktar, летевший в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили в Минобороны.
"Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", - говорится в сообщении ведомства в субботу.
В то же время артиллерия ВСУ обстреляла дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от электростанции. Из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российские артиллеристы подавили противника.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, добавили в ведомстве.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.