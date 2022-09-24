https://crimea.ria.ru/20220924/chem-opasna-fruktoza-1124603040.html
Чем опасна фруктоза
Чем опасна фруктоза - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Чем опасна фруктоза
Мнение о безопасности фруктозы по сравнению с сахаром – это миф, поскольку она провоцирует накопление висцерального жира. Об этом в комментарии "Ленте.ру"... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-24T08:24
2022-09-24T08:24
2022-09-23T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Мнение о безопасности фруктозы по сравнению с сахаром – это миф, поскольку она провоцирует накопление висцерального жира. Об этом в комментарии "Ленте.ру" рассказала врач-эндокринолог Наталия Кидрянкина.По словам врача, сахар известен как дисахарид, то есть состоит из двух молекул: глюкозы и фруктозы. А фруктоза, в свою очередь, одна из двух составных молекул сахара — и это моносахарид. Ее используют в качестве подсластителя в пищевой продукции, например, во фруктозосодержащих напитках, выпечке, молочной продукции. Так вот на глюкозу и фруктозу организм реагирует по-разному. И если на первую всегда идет выработка инсулина, то на вторую инсулин, лептин и грелин не реагируют. Поэтому многие считали, что фруктоза безвреднее и больше подходит людям с сахарным диабетом, однако сейчас многие врачи уже не разделяют это мнение.И подчеркнула, что чрезмерное потребление фруктозы способствует накоплению и отложению висцерального жира, повышению триглицеридов, повышению уровня мочевой кислоты. К тому же, злоупотребление фруктозой рассматривается как ключевая причина неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом.Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова заявила, что страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Больным диабетом, особенно второго типа, стоит есть фрукты и ягоды маленькими порциями, поскольку этот недуг несет риск развития ожирения. Для пациентов на инсулинотерапии или с диабетом первого типа ограничения практически отсутствуют.
https://crimea.ria.ru/20220723/sakharnaya-privychka-kak-pobedit-svoyu-zavisimost-1123924352.html
https://crimea.ria.ru/20220221/Kak-est-apelsiny-s-maksimalnoy-polzoy-sovety-dietologa-1119495691.html
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общество, совет эксперта, здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым
. Мнение о безопасности фруктозы по сравнению с сахаром – это миф, поскольку она провоцирует накопление висцерального жира. Об этом в комментарии
"Ленте.ру" рассказала врач-эндокринолог Наталия Кидрянкина.
По словам врача, сахар известен как дисахарид, то есть состоит из двух молекул: глюкозы и фруктозы. А фруктоза, в свою очередь, одна из двух составных молекул сахара — и это моносахарид. Ее используют в качестве подсластителя в пищевой продукции, например, во фруктозосодержащих напитках, выпечке, молочной продукции. Так вот на глюкозу и фруктозу организм реагирует по-разному. И если на первую всегда идет выработка инсулина, то на вторую инсулин, лептин и грелин не реагируют. Поэтому многие считали, что фруктоза безвреднее и больше подходит людям с сахарным диабетом, однако сейчас многие врачи уже не разделяют это мнение.
"Фруктоза метаболизируется не так, как глюкоза. Если для запуска глюкозы в клетку нужен инсулин, то фруктоза попадает в клетку напрямую. Также она влияет на микробиоту кишечника и может нарушать структуру и целостность плотных контактов между клетками желудочно-кишечной стенки. В результате бактерии, аллергены и липополисахариды спокойно проникают сквозь эти контакты и попадают в кровоток, что провоцирует воспаление", - пояснила врач.
И подчеркнула, что чрезмерное потребление фруктозы способствует накоплению и отложению висцерального жира, повышению триглицеридов, повышению уровня мочевой кислоты. К тому же, злоупотребление фруктозой рассматривается как ключевая причина неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом.
Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова заявила, что страдающим диабетом людям можно есть
большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Больным диабетом, особенно второго типа, стоит есть фрукты и ягоды маленькими порциями, поскольку этот недуг несет риск развития ожирения. Для пациентов на инсулинотерапии или с диабетом первого типа ограничения практически отсутствуют.