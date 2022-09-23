https://crimea.ria.ru/20220923/zaporozhskiy-izbirkom-oproverg-slukhi-o-vydache-povestok-na-referendume-1124596657.html

Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме

Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме

В Запорожье опровергли слухи о выдаче повесток на референдуме. При обходе избирателей повестки в военкомат никому не выдают, заверила председатель избиркома... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T10:30

2022-09-23T10:30

2022-09-23T10:36

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Запорожье опровергли слухи о выдаче повесток на референдуме. При обходе избирателей повестки в военкомат никому не выдают, заверила председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко и назвала сообщения об этом неприкрытой ложью.Она добавила, что безопасность избирательного процесса обеспечивают правоохранители.23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Даты референдумов были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество