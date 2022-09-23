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Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220923/zaporozhskiy-izbirkom-oproverg-slukhi-o-vydache-povestok-na-referendume-1124596657.html
Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме
Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме
В Запорожье опровергли слухи о выдаче повесток на референдуме. При обходе избирателей повестки в военкомат никому не выдают, заверила председатель избиркома... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T10:30
2022-09-23T10:36
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Запорожье опровергли слухи о выдаче повесток на референдуме. При обходе избирателей повестки в военкомат никому не выдают, заверила председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко и назвала сообщения об этом неприкрытой ложью.Она добавила, что безопасность избирательного процесса обеспечивают правоохранители.23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Даты референдумов были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html
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запорожская область, общество
Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме

Председатель запорожского избиркома Катющенко: на референдуме повестки не выдают

10:30 23.09.2022 (обновлено: 10:36 23.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Запорожье опровергли слухи о выдаче повесток на референдуме. При обходе избирателей повестки в военкомат никому не выдают, заверила председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко и назвала сообщения об этом неприкрытой ложью.
"Специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности – это просто откровенная и неприкрытая ложь", - цитирует Катющенко РИА Новости.
Она добавила, что безопасность избирательного процесса обеспечивают правоохранители.
Мужчина голосует на референдуме в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
Даты референдумов были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбщество
 
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