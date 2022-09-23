Запорожский избирком опроверг слухи о выдаче повесток на референдуме
Председатель запорожского избиркома Катющенко: на референдуме повестки не выдают
10:30 23.09.2022 (обновлено: 10:36 23.09.2022)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Запорожье опровергли слухи о выдаче повесток на референдуме. При обходе избирателей повестки в военкомат никому не выдают, заверила председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко и назвала сообщения об этом неприкрытой ложью.
"Специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности – это просто откровенная и неприкрытая ложь", - цитирует Катющенко РИА Новости.
Она добавила, что безопасность избирательного процесса обеспечивают правоохранители.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
Даты референдумов были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.