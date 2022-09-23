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Пьяный водитель сбил на тротуаре в Севастополе двух девочек

Пьяный водитель сбил на тротуаре в Севастополе двух девочек - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Пьяный водитель сбил на тротуаре в Севастополе двух девочек

В Севастополе нетрезвый водитель вылетел на тротуар и сбил двух несовершеннолетних пешеходов, девочки в больнице. Об этом сообщили в севастопольском МВД. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T10:41

2022-09-23T10:41

2022-09-23T10:41

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе нетрезвый водитель вылетел на тротуар и сбил двух несовершеннолетних пешеходов, девочки в больнице. Об этом сообщили в севастопольском МВД.ДТП произошло накануне вечером на улице Некрасова.Освидетельствование подтвердило у водителя алкогольное опьянение. В отношении него составлен ряд протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, севастополь