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Пьяный водитель сбил на тротуаре в Севастополе двух девочек
Пьяный водитель сбил на тротуаре в Севастополе двух девочек - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Пьяный водитель сбил на тротуаре в Севастополе двух девочек
В Севастополе нетрезвый водитель вылетел на тротуар и сбил двух несовершеннолетних пешеходов, девочки в больнице. Об этом сообщили в севастопольском МВД. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T10:41
2022-09-23T10:41
2022-09-23T10:41
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе нетрезвый водитель вылетел на тротуар и сбил двух несовершеннолетних пешеходов, девочки в больнице. Об этом сообщили в севастопольском МВД.ДТП произошло накануне вечером на улице Некрасова.Освидетельствование подтвердило у водителя алкогольное опьянение. В отношении него составлен ряд протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, севастополь
Пьяный водитель сбил на тротуаре в Севастополе двух девочек
В Севастополе пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил двух детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе нетрезвый водитель вылетел на тротуар и сбил двух несовершеннолетних пешеходов, девочки в больнице. Об этом сообщили в севастопольском МВД.
ДТП произошло накануне вечером на улице Некрасова.
"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов - девочек 2007 г.р. и 2008 г.р. Дети получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.
Освидетельствование подтвердило у водителя алкогольное опьянение. В отношении него составлен ряд протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.