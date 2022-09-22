https://crimea.ria.ru/20220922/rossiyskie-pvo-perekhvatili-37-snaryadov-himars-i-olkha-za-sutki-1124585296.html

Российские ПВО перехватили 37 снарядов HIMARS и "Ольха" за сутки

Российские ПВО перехватили 37 снарядов HIMARS и "Ольха" за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Российские ПВО перехватили 37 снарядов HIMARS и "Ольха" за сутки

Российские системы противовоздушной обороны перехватили 27 снарядов реактивной системы залповой огня HIMARS в районах населенных пунктов ЛНР, Каховской ГЭС и... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T13:02

2022-09-22T13:02

2022-09-22T13:02

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 27 снарядов реактивной системы залповой огня HIMARS в районах населенных пунктов ЛНР, Каховской ГЭС и Херсона, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов "Ольха" в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон. В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM", – сказал Конашенков на брифинге в четверг.Кроме того, уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. В районах населенных пунктов ДНР, Николаевской и Херсонской областей и Новой Каховки российские ПВО сбили 17 беспилотников.Также в Минобороны отчитались о работе авиации, ракетных войск и артиллерии: поражены командный пункт танковой бригады ВСУ в ДНР, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в Николаевской области и взвод РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области."Поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах", – добавил Конашенков.Всего с начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили более 450 единиц авиатехники, 2035 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и боевых бронированных машин, 842 боевые машины РСЗО, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц спецтехники.

https://crimea.ria.ru/20220922/schet-idet-na-sotni-v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124584972.html

https://crimea.ria.ru/20220922/v-melitopole-proizoshel-terakt-est-postradavshie-1124583425.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков