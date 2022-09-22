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Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины
Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины
Беженцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, временно проживающие в Севастополе, получат возможность принять участие в референдуме по вхождению... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T11:23
2022-09-22T11:23
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Беженцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, временно проживающие в Севастополе, получат возможность принять участие в референдуме по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Для них откроют четыре избирательных участка, сообщили в региональном правительстве. "Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. С 23 по 26 сентября можно проголосовать только на дому. 27 сентября всех будут ждать на избирательных участках", – говорится в сообщении. Для голосования на дому оставить заявку можно на указанных избирательных участках, добавили в правительстве. Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220921/izbirkom-rk-pomozhet-organizovat-golosovanie-dlya-bezhentsev-v-krymu-1124572990.html
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севастополь, общество
Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины

В Севастополе определили участки для голосования жителей Донбасса и Украины

11:23 22.09.2022
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Беженцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, временно проживающие в Севастополе, получат возможность принять участие в референдуме по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Для них откроют четыре избирательных участка, сообщили в региональном правительстве.
"Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. С 23 по 26 сентября можно проголосовать только на дому. 27 сентября всех будут ждать на избирательных участках", – говорится в сообщении.
Для жителей ДНР будет открыт избирательный участок во Дворце культуры Рыбаков по адресу: улица Павла Корчагина, 1. Жители ЛНР смогут проголосовать в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу: улица Ленина, 25. Приезжие из Запорожской области смогут отдать голоса на избирательном участке в кинотеатре "Москва" на проспекте Генерала Острякова, 70. Жители Херсонской области проголосуют в культурном комплексе "Корабел" – улица Рабочая, 2.
Для голосования на дому оставить заявку можно на указанных избирательных участках, добавили в правительстве.
Председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 11:29Радио "Спутник в Крыму"
Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
 
СевастопольОбщество
 
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