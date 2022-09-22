https://crimea.ria.ru/20220922/gde-v-sevastopole-smogut-progolosovat-zhiteli-donbassa-i-ukrainy-1124583595.html

Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины

Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины

Беженцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, временно проживающие в Севастополе, получат возможность принять участие в референдуме по вхождению... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T11:23

2022-09-22T11:23

2022-09-22T11:23

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Беженцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, временно проживающие в Севастополе, получат возможность принять участие в референдуме по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Для них откроют четыре избирательных участка, сообщили в региональном правительстве. "Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. С 23 по 26 сентября можно проголосовать только на дому. 27 сентября всех будут ждать на избирательных участках", – говорится в сообщении. Для голосования на дому оставить заявку можно на указанных избирательных участках, добавили в правительстве. Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220921/izbirkom-rk-pomozhet-organizovat-golosovanie-dlya-bezhentsev-v-krymu-1124572990.html

севастополь

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севастополь, общество