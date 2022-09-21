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Теракт предотвращен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Теракт предотвращен в Херсонской области
Теракт предотвращен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Теракт предотвращен в Херсонской области
Российские силовики предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области, они обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T08:58
2022-09-21T08:59
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области, они обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.Он показал видеозапись, где виден подрыв взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая свидетельствует о передаче ими данных для ударов по российским военным колоннам.Он уточнил, что в целях безопасности и для защиты людей и гражданской инфраструктуры специалисты заранее перекрыли газоснабжение и частично электроснабжение, участки местности оградили. В результате обезвреживания соседние здания не пострадали.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220918/vsu-vnov-obstrelyali-kherson---odna-raketu-upala-v-parke-yubileynyy--1124544189.html
https://crimea.ria.ru/20220917/v-tsentre-khersona-predvaritelno-idet-likvidatsiya-drg-otsepleny-kvartaly--1124539393.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия
Теракт предотвращен в Херсонской области

Источник: российские силовики предотвратили теракт в жилых домах Херсонской области

08:58 21.09.2022 (обновлено: 08:59 21.09.2022)
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области, они обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.
Он показал видеозапись, где виден подрыв взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая свидетельствует о передаче ими данных для ударов по российским военным колоннам.
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"В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки", - сказал источник.
Он уточнил, что в целях безопасности и для защиты людей и гражданской инфраструктуры специалисты заранее перекрыли газоснабжение и частично электроснабжение, участки местности оградили. В результате обезвреживания соседние здания не пострадали.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
 
Херсонская областьПроисшествия
 
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