https://crimea.ria.ru/20220921/terakt-predotvraschen-v-khersonskoy-oblasti-1124570233.html

Теракт предотвращен в Херсонской области

Теракт предотвращен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Теракт предотвращен в Херсонской области

Российские силовики предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области, они обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T08:58

2022-09-21T08:58

2022-09-21T08:59

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области, они обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.Он показал видеозапись, где виден подрыв взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая свидетельствует о передаче ими данных для ударов по российским военным колоннам.Он уточнил, что в целях безопасности и для защиты людей и гражданской инфраструктуры специалисты заранее перекрыли газоснабжение и частично электроснабжение, участки местности оградили. В результате обезвреживания соседние здания не пострадали.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220918/vsu-vnov-obstrelyali-kherson---odna-raketu-upala-v-parke-yubileynyy--1124544189.html

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херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия