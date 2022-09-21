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Готов ли Севастополь к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Готов ли Севастополь к отопительному сезону
Готов ли Севастополь к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Готов ли Севастополь к отопительному сезону
Все коммунальные службы и более 98% городской инфраструктуры Севастополя готовы к началу отопительного сезона. Об этом заявил директор департамента городского... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T14:32
2022-09-21T14:32
севастополь
отопительный сезон в крыму
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Все коммунальные службы и более 98% городской инфраструктуры Севастополя готовы к началу отопительного сезона. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов."У нас уже больше 98% городской инфраструктуры подготовлено. 2% – это документальная подготовка, "физика" уже в основном везде выполнена", – сказал Горлов.Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт &gt;&gt;По его словам, в данный момент идет проверка управляющих компаний. Что касается коммунальных служб, они готовы к зимнему периоду, отметил он. Технику проверили, смеси для уборки дорог на случай снегопадов закупили.Он напомнил, что периоды подключения к теплу в Севастополе разные и зависят от температурных режимов на улице. В прошлом году это было 15 октября. Как будет в этом – "будем смотреть", сказал Горлов.Он также призвал жителей обращаться в управляющие компании в случае, если после объявления о старте отопительного сезона, тепла в домах не будет. В отдельных случаях это может быть связано с необходимостью провести ряд мероприятий по подготовке системы отопления, например, если в квартирах производилась замена радиаторных батарей или ремонтные работы и возникла разгерметизация, пояснил он."Когда мы начинаем отопительный сезон, для пуска тепла во всех домах необходимо время. Если нет тепла – обращайтесь в УК, оставьте заявку", – призвал глава горхоза.Ранее сообщалось о том, как в Республике Крым готовятся к грядущему отопительному сезону.
https://crimea.ria.ru/20220917/zima-blizko-gotov-li-krym-k-otopitelnomu-sezonu-1124527485.html
https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html
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севастополь, отопительный сезон в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Готов ли Севастополь к отопительному сезону

В правительстве Севастополя рассказали о готовности города к отопительному сезону

14:32 21.09.2022
 
© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Все коммунальные службы и более 98% городской инфраструктуры Севастополя готовы к началу отопительного сезона. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
"У нас уже больше 98% городской инфраструктуры подготовлено. 2% – это документальная подготовка, "физика" уже в основном везде выполнена", – сказал Горлов.
Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт >>
По его словам, в данный момент идет проверка управляющих компаний. Что касается коммунальных служб, они готовы к зимнему периоду, отметил он. Технику проверили, смеси для уборки дорог на случай снегопадов закупили.
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Он напомнил, что периоды подключения к теплу в Севастополе разные и зависят от температурных режимов на улице. В прошлом году это было 15 октября. Как будет в этом – "будем смотреть", сказал Горлов.
Он также призвал жителей обращаться в управляющие компании в случае, если после объявления о старте отопительного сезона, тепла в домах не будет. В отдельных случаях это может быть связано с необходимостью провести ряд мероприятий по подготовке системы отопления, например, если в квартирах производилась замена радиаторных батарей или ремонтные работы и возникла разгерметизация, пояснил он.
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"Когда мы начинаем отопительный сезон, для пуска тепла во всех домах необходимо время. Если нет тепла – обращайтесь в УК, оставьте заявку", – призвал глава горхоза.
Ранее сообщалось о том, как в Республике Крым готовятся к грядущему отопительному сезону.
 
СевастопольОтопительный сезон в КрымуОбществоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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