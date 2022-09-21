https://crimea.ria.ru/20220921/gotov-li-sevastopol-k-otopitelnomu-sezonu-1124575336.html

Готов ли Севастополь к отопительному сезону

Готов ли Севастополь к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Готов ли Севастополь к отопительному сезону

Все коммунальные службы и более 98% городской инфраструктуры Севастополя готовы к началу отопительного сезона. Об этом заявил директор департамента городского... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T14:32

2022-09-21T14:32

2022-09-21T14:32

севастополь

отопительный сезон в крыму

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Все коммунальные службы и более 98% городской инфраструктуры Севастополя готовы к началу отопительного сезона. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов."У нас уже больше 98% городской инфраструктуры подготовлено. 2% – это документальная подготовка, "физика" уже в основном везде выполнена", – сказал Горлов.Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт >>По его словам, в данный момент идет проверка управляющих компаний. Что касается коммунальных служб, они готовы к зимнему периоду, отметил он. Технику проверили, смеси для уборки дорог на случай снегопадов закупили.Он напомнил, что периоды подключения к теплу в Севастополе разные и зависят от температурных режимов на улице. В прошлом году это было 15 октября. Как будет в этом – "будем смотреть", сказал Горлов.Он также призвал жителей обращаться в управляющие компании в случае, если после объявления о старте отопительного сезона, тепла в домах не будет. В отдельных случаях это может быть связано с необходимостью провести ряд мероприятий по подготовке системы отопления, например, если в квартирах производилась замена радиаторных батарей или ремонтные работы и возникла разгерметизация, пояснил он."Когда мы начинаем отопительный сезон, для пуска тепла во всех домах необходимо время. Если нет тепла – обращайтесь в УК, оставьте заявку", – призвал глава горхоза.Ранее сообщалось о том, как в Республике Крым готовятся к грядущему отопительному сезону.

https://crimea.ria.ru/20220917/zima-blizko-gotov-li-krym-k-otopitelnomu-sezonu-1124527485.html

https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, отопительный сезон в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя