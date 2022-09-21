https://crimea.ria.ru/20220921/gde-v-krymu-do-vechera-sredy-otklyuchat-vodu--adresa-1124575180.html

Где в Крыму до вечера среды отключат воду – адреса

Где в Крыму до вечера среды отключат воду – адреса - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Где в Крыму до вечера среды отключат воду – адреса

Восемь муниципалитетов Крыма в среду до вечера осталась без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T14:19

2022-09-21T14:19

2022-09-21T14:19

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Восемь муниципалитетов Крыма в среду до вечера осталась без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 17.00 будет ограничено водоснабжение улиц Сибирской, Взлетной, Вертолетной, Посадочного переулка. До 15.00 без воды жители улиц Дыбенко, Турецкая, частично Набережная, Севастопольская, С. Ценского, Чехова, Крылова и Бондарный переулок.В Феодосийском регионе с 14 до 18 часов без воды поселок Кировское, до 17.00 отключение в Коктебеле – улицы Ленина, 100-129, Набережная, Айвазовского, Победы, Мичурина, Стамова, Десантников, Серова, Мичурина, Пограничная, переулки Заречный, Дачный, Базарный, Ключевой.В Евпатории до 16.00 без воды улица Чапаева, 67, 77, 79, в Джанкое до 15.00 отключения на улице Кирова, в Алуште также до 15.00 без воды жители улиц Виноградная, 1-25, Ялтинская, Зеленая и одноименный переулок, школа №3, детсад №8.В Белогорском районе до 17.00 ограничено водоснабжение поселка Зуя, сел Крымская Роза и Вишневое, в Красноперекопском районе в течение рабочего дня без воды село Раздольное, в Ленинском районе - Чистополье.

https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя