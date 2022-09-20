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Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области около 100 украинских военных, еще около 70 ликвидировано в районе Николаева. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T14:29
2022-09-20T14:29
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области около 100 украинских военных, еще около 70 ликвидировано в районе Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады теробороны в районе Новогригоровки и Новой Одессы Николаевской российские военные уничтожили более 70 националистов и свыше 15 единиц военной техники. В Харьковской области и в ДНР уничтожено еще более 120 украинских военных, три танка и 12 автомобилей. Поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской области и Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. Ликвидировано пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220724/gubernator-nikolaeva-podozrevaet-vsekh-zhiteley-regiona-v-prorossiyskosti-1123944628.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом

Минобороны: российские военные уничтожили около 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом

14:29 20.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажа танка Т-72 в ходе специальной военной операции
Боевая работа экипажа танка Т-72 в ходе специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области около 100 украинских военных, еще около 70 ликвидировано в районе Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаев уничтожен цеха бронетанкового завода, в которых проводился ремонт военной техники данного соединения", - говорится в сообщении.
Кроме того, высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады теробороны в районе Новогригоровки и Новой Одессы Николаевской российские военные уничтожили более 70 националистов и свыше 15 единиц военной техники. В Харьковской области и в ДНР уничтожено еще более 120 украинских военных, три танка и 12 автомобилей. Поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской области и Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. Ликвидировано пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.
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