https://crimea.ria.ru/20220920/voennye-rf-unichtozhili-bolee-170-soldat-vsu-pod-khersonom-i-nikolaevom-1124561650.html
Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области около 100 украинских военных, еще около 70 ликвидировано в районе Николаева. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T14:29
2022-09-20T14:29
2022-09-20T14:29
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/14/1124561629_0:26:1716:991_1920x0_80_0_0_57c9e105a3a19f8a0b45b5aadec6bef5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области около 100 украинских военных, еще около 70 ликвидировано в районе Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады теробороны в районе Новогригоровки и Новой Одессы Николаевской российские военные уничтожили более 70 националистов и свыше 15 единиц военной техники. В Харьковской области и в ДНР уничтожено еще более 120 украинских военных, три танка и 12 автомобилей. Поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской области и Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. Ликвидировано пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220724/gubernator-nikolaeva-podozrevaet-vsekh-zhiteley-regiona-v-prorossiyskosti-1123944628.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/14/1124561629_179:0:1535:1017_1920x0_80_0_0_a2725fed6fb01912b23d23074f5dd87a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
Минобороны: российские военные уничтожили около 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области около 100 украинских военных, еще около 70 ликвидировано в районе Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаев уничтожен цеха бронетанкового завода, в которых проводился ремонт военной техники данного соединения", - говорится в сообщении.
Кроме того, высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады теробороны в районе Новогригоровки и Новой Одессы Николаевской российские военные уничтожили более 70 националистов и свыше 15 единиц военной техники. В Харьковской области и в ДНР уничтожено еще более 120 украинских военных, три танка и 12 автомобилей. Поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской области и Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. Ликвидировано пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.