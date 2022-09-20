https://crimea.ria.ru/20220920/voennye-rf-unichtozhili-bolee-170-soldat-vsu-pod-khersonom-i-nikolaevom-1124561650.html

Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом

Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом

Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области около 100 украинских военных, еще около 70 ликвидировано в районе Николаева. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T14:29

2022-09-20T14:29

2022-09-20T14:29

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области около 100 украинских военных, еще около 70 ликвидировано в районе Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады теробороны в районе Новогригоровки и Новой Одессы Николаевской российские военные уничтожили более 70 националистов и свыше 15 единиц военной техники. В Харьковской области и в ДНР уничтожено еще более 120 украинских военных, три танка и 12 автомобилей. Поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской области и Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. Ликвидировано пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220724/gubernator-nikolaeva-podozrevaet-vsekh-zhiteley-regiona-v-prorossiyskosti-1123944628.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина